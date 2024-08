Nuovo appuntamento con l’Orchestra Sinfonica Siciliana per due concerti della Stagione estiva prima della pausa di agosto. Alla direzione venerdì (9 agosto) in piazza Ruggero Settimo a Palermo e sabato (10 agosto) alla Real Cantina Borbonica di Partinico (con inizio alle 21) il maestro Niklas Benjamin Hoffmann, riconosciuto a livello internazionale per il suo talento e approccio creativo che guiderà i professori dell’orchestra lungo un viaggio musicale attraverso le opere di Čajkovskij e Beethoven.

Il programma del concerto

Di seguito, alcuni cenni delle note di sala a cura di Riccardo Viagrande.

Pëtr Il’ič Čajkovskij – La Bella Addormentata, suite dal balletto op. 66a

La suite comprende cinque brani tratti dal celebre balletto di Čajkovskij, inclusi “Introduction. La fée des Lillas”, “Adagio”, “Le chat botté et la chatte blanche”, “Panorama” e “Valse”. Questa composizione, che mescola melodie liriche e orchestrazioni elaborate, è stata accolta inizialmente con tiepido entusiasmo ma è divenuta una delle opere più amate nel repertorio ballettistico.

La Sinfonia n. 6 di Beethoven

Conosciuta come la “Pastorale”, questa sinfonia è un capolavoro di descrizione della natura e dei sentimenti umani. Suddivisa in cinque movimenti, ciascuno con un titolo programmatico, la sinfonia rappresenta il risveglio dei sentimenti piacevoli all’arrivo in campagna, una scena al ruscello, un’allegra riunione di contadini, una tempesta e infine un canto di ringraziamento dopo la tempesta.

Il direttore

Niklas Benjamin Hoffmann ha raggiunto fama internazionale nel 2016 vincendo il prestigioso Donatella Flick & LSO Concorso di direzione d’orchestra a Londra, che lo ha portato a essere nominato Direttore Aggiunto del London Symphony Orchestra. Da allora, è stato richiesto come direttore ospite in tutto il mondo, collaborando con orchestre di prestigio come l’Orchestra Haydn di Bolzano, l’Orchestra Sinfonica di San Pietroburgo, e la Filarmonica della Slesia. Ha studiato direzione d’orchestra a Weimar e ha lavorato a stretto contatto con illustri direttori come Sir Simon Rattle, Valery Gergiev e Bernard Haitink. Oltre al suo vivo interesse per il repertorio classico, Hoffmann è anche compositore e fondatore dell’Ensemble Momentum, un collettivo che unisce musica e altre forme d’arte.