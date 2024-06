Anteprima il 15 e 16 giugno, poi concerti fino al 5 ottobre

Dalla musica classica al pop, dalle produzioni inedite agli omaggi cinematografici senza dimenticare l’omaggio per il 400mo anniversario di Santa Rosalia. Questi ed altri gli ingredienti della Stagione Estiva 2024 dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. Il palinsesto degli spettacoli che si terranno dal 21 giugno (con anteprima questo weekend 15 e 16 giugno) al 5 ottobre è stato annunciato e presentato oggi.

Portare la musica classica anche nei centri più piccoli dell’isola

La programmazione estiva dell’Orchestra Sinfonica Siciliana mira a portare la musica classica anche nei centri più piccoli e periferici dell’isola svolgendo un’importante funzione didattica e di valorizzazione del territorio. Tra i concerti “fuori dal seminato” del repertorio sinfonico si segnalano le esecuzioni di celebri brani dei Beatles, le colonne sonore di film iconici e l’omaggio a Franco Battiato nel concerto-spettacolo “Battiatica”.

Le parole del commissario Margherita Rizza

“La Fondazione orchestra sinfonica presenta la stagione estiva 2024 a testimonianza del lavoro fatto in queste settimane di commissariamento e in continuità con la gestione precedente che ha lasciato a disposizione un programma a cui noi abbiamo apportato solo alcuni aggiustamenti, completata anche la Settimana di Musica Sacra di Monreale il cui programma sarà presentato a settembre e l’evento per la settimana Belliniana che rientra nella stagione che presentiamo”, dice il commissario Margherita Rizza nominata il mese scorso.

E prosegue: “Un ringraziamento va al personale amministrativo della Fondazione a tutti i professori dell’orchestra, alla Regione e al Comune che continuano a sostenere il nostro lavoro. Si tratta di una stagione che porterà la musica anche lontano dai teatri sinfonico-lirici per fare conoscere la bellezza del suono di un’orchestra anche a chi abita lontano dalle grandi città della Sicilia”.

I prezzi dei biglietti

Tutti gli spettacoli di Palermo avranno un prezzo di 10 euro (ridotto 5 euro per abbonati alla stagione 23/24, studenti, disabili con necessità di accompagnatore) mentre le repliche in trasferta saranno gratuite tranne quelle che si terranno a Villa Piccolo a Capo D’Orlando con biglietto a 5 euro.

Programma e date degli spettacoli

Questo il Palinsesto della Stagione estiva 2024 che include anche un evento per speciale per il 400mo anniversario del Festino di Santa Rosalia, patrona del capoluogo siciliano.

Giugno

Anteprima

Sabato 15 giugno al Politeama Garibaldi alle 17.30, poi domenica 16 giugno alle 21, sempre al Teatro Politeama.

Direttore: Riccardo Scilipoti

Produzione n. 1: Solstizio d’Estate / Notte Europea della Musica

Venerdì 21 giugno – Piazza Ruggiero Settimo alle 21

Omaggio ai Beatles/A Peace Pop Songbook

Direttore: Riccardo Scilipoti

Coro di voci bianche della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana

Produzione n. 2: Cinemà / La musica sul grande schermo 1

Venerdì 28 giugno – Piazza Ruggiero Settimo alle 21

Sabato 29 giugno – Capo d’Orlando/Villa Piccolo alle 21

Direttore e sassofono solista: Federico Mondelci

Luglio

Produzione n. 3: Puccini / Rimsky-Korsakov

Venerdì 5 luglio – Piazza Ruggiero Settimo alle 21

Sabato 6 luglio – Baucina/Piazza Santa Fortunata alle 21

Direttore: Nicolò Umberto Foron

Evento speciale per il 400° Anniversario del Festino di Santa Rosalia

Giovedì 11 luglio – Piazza Ruggiero Settimo alle 21

Rosa Rosae “la Santuzza” di Giuseppe Moschella con il duo Moschella&Mulé

Direttore: Riccardo Scilipoti

Produzione n. 4: Sattaflores/Battiatica – C/V (Corrispondenze Verticali)

Venerdì 19 luglio – Piazza Ruggiero Settimo alle 21

Sabato 20 luglio – Capo d’Orlando/Villa Piccolo alle 21

Aida Satta Flores, musica, testi, voce

Direttore: Giovanni Pasini

Produzione n. 5: Melodramma e classicismo

Venerdì 26 luglio – Piazza Ruggiero Settimo alle 21

Sabato 27 luglio – Nicosia/Piazza Garibaldi alle 21

Direttore: Massimo Raccanelli

Agosto

Produzione n. 6: La Spagna e le Americhe

Venerdì 2 agosto – Piazza Ruggiero Settimo alle 21

Sabato 3 agosto – Mazara del Vallo/Atrio dei Gesuiti alle 21

Direttore: Alberto Maniaci

Produzione n. 7: Čajkovskij / Beethoven

Venerdì 9 agosto 2024 – Piazza Ruggiero Settimo alle 21

Sabato 10 agosto 2024 – Partinico/Atrio Cantine Borboniche alle 21

Direttore: Niklas Benjamin Hoffmann

Settembre-ottobre

Bellini International Festival

Sabato 14 settembre – Catania/Villa Bellini alle 21

Direttore: Gianluca Marcianò

Desirée Rancatore, soprano

Vittorio Grigolo, tenore

Produzione n. 8: Cimarosa/Rossini

Venerdì 20 settembre – Piazza Ruggiero Settimo alle 21

Sabato 21 settembre – Polizzi Generosa/Chiesa Madre alle 21

Direttore e basso-baritono: Alessandro Tirotta

Produzione n. 9: Fantasia di Walt Disney / La musica sul grande schermo 2

Venerdì 27 settembre – Piazza Ruggiero Settimo alle 21

Sabato 28 settembre – Isola delle Femmine/Villa Comunale alle 21

Direttore: Aram Khacheh

Produzione n. 10: New York/Rio de Janeiro

Venerdì 4 ottobre – Piazza Ruggiero Settimo alle 21

Sabato 5 ottobre – Roccapalumba/Atrio Madonna della Luce alle 21

Direttore: Salvatore Percacciolo.

