Oltre 19 milioni di euro per potenziare i Centri per l’impiego in Sicilia. La giunta Schifani ha approvato il nuovo Piano regionale finanziato con risorse assegnate dal ministero dell’Economia e delle finanze. Alla Sicilia sono stati assegnati poco più di 19,1 milioni di euro che serviranno per tutte le attività legate al rafforzamento delle competenze del personale e del potenziamento infrastrutturale.

Attenzione al potenziamento dei Centri

“Stiamo rivolgendo massima attenzione al lavoro dei Centri per l’impiego che – dichiara l’assessore Nuccia Albano – sono le sentinelle sul territorio in grado di analizzare il fabbisogno dei cittadini e delle imprese attraverso il monitoraggio dei dati sull’occupazione. Il piano servirà a rafforzare i servizi di orientamento e formazione per cercare di ridurre il gap esistente tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle realmente possedute dai soggetti in cerca di impiego. Attraverso il potenziamento delle strutture, si potranno offrire servizi di qualità più alta e migliore gestione del tempo”.

Il piano

Il Piano era stato già trasmesso all’Unità di missione per il coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nell’ambito del Pnrr e alla Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, che lo avevano ritenuto coerente rispetto alla struttura e ai contenuti.

Assunzioni alla Regione

La maggior parte delle assunzioni che la Regione sta facendo grazie ai concorsi banditi nel 2022 sono destinate proprio al potenziamento dei centri per l’impiego.

Gli ultimi ingressi in servizio risalgono allo scorso febbraio. Nel complesso l’amministrazione regionale ha effettuato 511 nuove assunzioni nell’amministrazione regionale. Fra questi anche i vincitori di alcuni ricorsi, professionisti dei Beni culturali e dell’Agenzia di coesione. Si è proceduto anche con lo scorrimento di graduatoria di alcuni concorsi già conclusi.

Gli assunti saranno destinati a diversi uffici, prevalentemente a Palermo, in relazione al fabbisogno di organico. “La Pubblica amministrazione – ha dichiarato durante al cerimonia di firma dei contratti dei primo gruppo di neo assunti la dirigente generale del dipartimento Funzione pubblica, Carmen Madonia – ha un solo datore di lavoro che è il pubblico. È quello che tutti dobbiamo ricordare ogni giorno quando arriviamo in ufficio mettendo al servizio della collettività intelligenze e competenze, ma anche anima e cuore. Questo impegna ciascuno di noi a operare sempre in trasparenza e nell’interesse pubblico per migliorare i processi lavorativi e ottimizzare i risultati all’interno della Regione”.

