Saranno investiti circa 500.000 euro

Un nuovo volto per piazza Durante. Il Comune di Palermo ha dato il via libera al progetto di riqualificazione che interesserà l’area della III Circoscrizione. I lavori sono previsti all’interno del più ampio intervento per la realizzazione di una nuova pista ciclabile che collegherà l’area dell’Università alla Stazione Centrale. Infrastruttura sulla quale, nei mesi scorsi, si sono registrate posizioni discordanti da parte della cittadinanza. Questo con particolare riguardo all’impatto che il percorso ciclabile avrà sulla viabilità già precaria del quartiere Oreto-Stazione.

Cosa prevede il progetto per piazza Durante

L’intervento su piazza Durante costerà circa 500.000 euro. La cifra corrisponde al 25% delle somme complessivamente investite per realizzare la pista ciclabile (2,3 milioni di euro). Ad oggi, l’area urbana della III Circoscrizione è un cerchio di asfalto delimitato da uno spartitraffico. Secondo quanto previsto dal progetto voluto dall’assessore Maurizio Carta, all’interno dell’area in questione verranno realizzate un’area verde, alcune zone parcheggio e un’area attrezzata per far giocare i bambini. Al momento, non sono note le tempistiche nelle quali l’Amministrazione vuole realizzare il progetto, anche se i lavori dovrebbero iniziare entro poche settimane.

“Più parcheggi per cittadini e residente”

“Da due anni siamo impegnati con l’Amministrazione, e in particolare con l’assessore Maurizio Carta, nella riqualificazione di questaporzione di territorio –dichiara il capogruppo di Lavoriamo Per Palermo Dario Chinnici –. Adesso l’obiettivo è a portata di mano. Dialogando con l’Amministrazione, gli uffici e i progettisti abbiamo ottenuto più parcheggi, così da venire incontro alle esigenze dei residenti, delle scuole e di chi deve recarsi negli ospedali e al cimitero di sant’Orsola. Ciò senza sacrificare il verde, le alberature e gli spazi dedicati alle bambine e ai bambini. In totale lo stanziamento Pnrr per la pista ciclabile ammonta a 2,3 milioni che, unito ai lavori ormai imminenti sul ponte Oreto, sono il segno concreto dell’attenzione dell’Amministrazione Lagalla per le periferie di Palermo”.

