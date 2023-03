I ritratti di Palermo uniti in un abbraccio "grafico", che arriva sino al Texas

E’ esplosa la mania di Piazza Palermo, l’opera grafica in progress di Antonello Blandi. La sua configurazione finale verrà svelata a breve nel corso di un evento che il poliedrico artista e comunicatore sta tentando “disperatamente” di mantenere riservato.

Riserbo necessario, perchè si fa a gara per essere protagonisti dell’opera grafica di Antonello Blandi: la sua idea è semplice quanto originale. Ha dipinto una città immaginaria dove 363 amici sono letteralmente “abbracciati” dalla città più bella del mondo; una piazza virtuale tra simboli, monumenti, luoghi, mare e volti sorridenti, in un affresco di pura simpatia grafico- pittorica.

In molti si prenotano per un posto in piazza, in tanti fanno spallucce, alcuni rosicano ed altri fanno già il toto presenza, per sapere chi c’è e chi no.

Di sicuro è un caleidoscopio quasi surreale che ha innescato la consapevolezza , in chi è stato dipinto, di rimanere “per sempre raffigurato” in una Palermo in cui la piazza è vita ma soprattutto amicizia.

Oltre all’opera omnia, sulla pagina facebook di Blandi spuntano le prime indiscrezioni. Sono tanti i palermitani che sono stati ritratti in versione monografica dall’artista palermitano. Una sorta di “piatto” del buon ricordo e dell’amicizia. Tra i palermitani illustri che abbiamo rintracciato citiamo Tiziana Ciacciofera e Fabio Triolo, emigranti di lusso negli States. Tiziana è una manager cazzutissima (si può scrivere?), Fabio è uno scienziato che fa onore al nostro Paese. Con la loro presenza, dunque, l’opera di Antonello Blandi sbarca anche a Houston, in Texas.