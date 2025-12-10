Dopo 13 anni dalla sua istituzione, la piazzetta Franco Franchi e Ciccio Ingrassia situata al centro storico di Palermo, continua ad essere degradata tra erbacce e rifiuti. Le immagini acquisite oggi mostrano la piazzetta mal curata, sporca e arida.

“Vergognoso, sono molto amareggiato” dice Giuseppe Li Causi, il cultore e storico dei due personaggi dello spettacolo palermitani Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. É grazie all’impegno profuso negli anni proprio da Li Causi che i due “figli del popolo” di Palermo divenuti comici nazionali vengono oggi ricordati con questa piazzetta, inaugurata il 10 dicembre 2012, e per cui ha lottato per più di 20 anni dopo la morte di Franco Franchi, avvenuta nel 1992.

Con questa denuncia Li Causi vuole richiamare l’attenzione delle istituzioni affinché venga salvaguardata la piazzetta Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, dato che inoltre non è la prima volta che questa viene trovata in uno stato di totale degrado.



