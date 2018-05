La Polizia di Stato ha arrestato un 35enne palermitano accusato di maltrattamenti in famiglia. Ieri sera gli agenti sono intervenuti a Borgo Nuovo.

Qui una donna ha raccontato di essere stata picchiata dal compagno e cacciata fuori di casa insieme ai loro tre figli minori.

Il compagno ha iniziato a minacciare di morte la donna che ha raccontato in lacrime ai poliziotti che nel corso degli anni numerosi sono stati gli episodi di violenza da parte del convivente, affermando come dei semplici litigi finivano sempre per degenerare in minacce di morte e violenze fisiche, tali da costringerla spesso a ricorrere alle cure mediche nei pronto soccorso di Palermo.