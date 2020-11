Indagini dei carabinieri

Ha picchiato e rapinato un’anziana a Carini. Con queste accusa i carabinieri hanno arrestato un giovane di 19 anni G.C. portato nel carcere Lorusso di Pagliarelli.

I militari sono intervenuti nel centro del paese e hanno trovato la pensionata riversa per terra nei pressi della sua abitazione in stato confusionale. Alcuni testimoni hanno raccontato cosa era successo e fornito la descrizione dell’aggressore che è stato rintracciato poco dopo con ancora addosso 100 euro appena strappate alla vittima. Il giovane è in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

La donna, trasportata alla guardia medica di Carini, ha riportato dieci giorni di prognosi per trauma cranico e contusione alla spalla.