Per evitare l’arresto di un giovane del Borgo Vecchio una quarantina di persone hanno accerchiato e picchiato un agente e di polizia.

In via Quintino Sella ieri sera due poliziotti a bordo di una volante hanno notato due giovani a bordo di un motociclo, Non appena hanno visto l’auto della polizia i due sono si davano alla fuga.

L’inseguimento si è concluso in via Edoardo Alfano. Ma mentre un poliziotto ha cercato di bloccare uno dei due giovani è stato circondato e picchiato.

Il fermato così è riuscito a fuggire. Il motociclo era stato rubato e riconsegnato al legittimo proprietario. Il poliziotto è stato portato in ospedale dai sanitari del 118.

La prognosi è di 40 giorni. I colleghi hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del pestaggio.