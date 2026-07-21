Calci, pugni, umiliazioni quotidiane e persino aggressioni con utensili da cucina. Un vero e proprio incubo domestico quello scoperto dai carabinieri della stazione Palermo Oreto, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, del gip di Palermo, nei confronti di una coppia coniugi palermitani, lei 35enne e lui 47enne già noti alle forze di polizia.

I due indagati sono ritenuti responsabili di gravi e reiterati maltrattamenti in famiglia ai danni delle cinque figlie minorenni. L’attività investigativa, tra febbraio e giugno 2026 coordinata dalla procura e dalla procura per i minorenni di Palermo, è scattata in seguito a un drammatico episodio avvenuto nell’istituto scolastico frequentato da una delle minori.

In quell’occasione, la madre senza curarsi della presenza di insegnanti, del personale scolastico e dei carabinieri aveva insultato e minacciato pesantemente la figlia, tentando persino di aggredirla fisicamente. Gli inquirenti hanno ricostruito ben 74 episodi di violenza fisica nei confronti delle bimbe che, sarebbero state colpite con schiaffi, calci e pugni; aggressioni che sarebbero state perpetrate secondo quanto ricostruito, anche con l’utilizzo di utensili da cucina.

Le figlie avrebbero vissuto in un contesto familiare caratterizzato da un costante clima di violenza psicologica, umiliazioni giornaliere, ingiurie e imprecazioni. Marito e moglie sono stati portati nel carcere Lorusso Pagliarelli e le figlie affidate a una comunità protetta.