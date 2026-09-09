I carabinieri della compagnia di Carini, con i colleghi della compagnia di Asti, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Palermo nei confronti di un 20enne e due 22enni Palermitani, già noti alle forze dell’ordine, accusati di rapina pluriaggravata e di lesioni personali aggravate perpetrate lo scorso 17 agosto ai danni del titolare del locale Donar Kebab di Capaci e di due suoi collaboratori.

Le indagini, coordinate dalla procura, hanno consentito di raccogliere gravi indizi nei confronti dei 3 indagati i quali, in concorso con altri coetanei in corso di identificazione, dopo aver fatto irruzione in un locale con lo scopo di non pagare alcune bevande, hanno ripetutamente colpito con calci e pugni il titolare – anche con l’utilizzo di un tirapugni – facendolo cadere a terra e portando via dal portafoglio la somma di 700. L’intero incasso della serata.

Il gruppo si è scatenato anche contro alcuni familiari intervenuti in difesa del titolare del locale, aggredendoli fisicamente, minacciandoli e lanciando contro anche delle bottiglie. Gli stessi indagati dopo il raid si sono presentati nel locale minacciando i dipendenti e autodefinendosi “la mafia di Capaci”.

I militari della Stazione grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza e agli accertamenti su un veicolo e al costante controllo del territorio, sono riusciti ad individuare i tre giovani, ponendo termine all’azione aggressiva della banda.