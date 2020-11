Indagano gli agenti del commissariato Centro

E’ stata derubata di 500 euro dal pusher mentre stava acquistando la dose di hashish. E’ successo in via dei Frangiai a Palermo nel mercato della Vucciria.

Una giovane calabrese di 24 anni era andata nel mercato per acquistare una dose di hashish. Ha aperto il borsello e il pusher ha notato le banconote. Pochi seconda e il giovane le ha sfilato la mazzetta dal portafoglio ed è fuggito via.

La giovane ha iniziato ad inseguire il pusher urlando e insultando lo spacciatore e i palermitani.

Qualcuno tra le vie del mercato non ha gradito le pesanti affermazioni e ha l’ha aggredita e picchiata. Per cercare aiuto la vittima del furto ha chiamato in soccorso la polizia. Agli agenti ha raccontato la sua terribile esperienza che le è costata le botte e la il furto di 500 euro per una dose.

Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato Centro che sono a caccia del pusher.