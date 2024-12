E’ stato picchiato nei pressi della stazione centrale dopo che aveva prelevato soldi dal bancomat. La vittima di 54 anni è stato avvicinato da un rapinatore in piazza Giulio Cesare. Secondo quanto ha riferito l’aggredito è andato a ritirare dei contanti da uno sportello Atm che si trova a pochi passi dalla Stazione centrale.

L’uomo non si sarebbe accorto di presenze sospette attorno a lui, ma non appena ha preso i contanti è stato sorpreso alle spalle dal rapinatore. E’ nata una colluttazione. Il malvivente ha avuto la meglio. Ha colpito con un pugno in faccia la vittima ed è fuggito via portandosi il portafoglio dove c’erano i contanti e i documenti. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all’autore del colpo.

Un episodio simile si era verificato a settembre dello scorso anno in una traversa di via Roma. In quell’occasione tre uomini – arrestati nel giugno del 2025 – avevano agganciato la vittima chiedendo una sigaretta e lo avevano minacciato costringendolo a prelevare 450 euro al bancomat.

Altrettanto violenta la rapina denunciata da un ventenne che, a gennaio scorso, aveva raccontato di essere stato sequestrato nella zona del Politeama da due uomini che poi lo avrebbero condotto di forza in uno sportello Atm per ritirare i contanti prima di abbandonarlo nella zona del Borgo.