All'età di 8 anni ha scritto il primo libro

C’è una nuova voce nel panorama della letteratura per i ragazzi, proviene da un giovane autore palermitano di appena 14 anni. Alessio Pirrotta, studente delle scuole medie, ha recentemente pubblicato il suo primo libro su Amazon, intitolato “Il piccolo Gnomo” scritto all’età di 8 anni. Questo racconto, che si sviluppa su una ventina di pagine, è molto più di una semplice favola: affronta con coraggio il tema del bullismo, permettendo ai lettori di riflettere su una problematica sociale che colpisce molti giovani.

Alessio e la passione per la scrittura

Alessio, fin da piccolo, ha sempre avuto una fervida immaginazione e una passione per la scrittura. Ha iniziato a scrivere storie sul suo diario personale, e grazie all’incoraggiamento delle sue insegnanti e dei genitori, ha deciso di trasformare le sue idee in un libro. “Il piccolo Gnomo” racconta le avventure di un giovane di nome Pino che deve affrontare le angherie di Alberto, un bullo prepotente.

Attraverso le peripezie di Pino, Alessio offre ai suoi coetanei spunti di riflessione su come affrontare e superare la piaga sociale del bullismo.

La pubblicazione del libro non è stata solo un traguardo personale per Alessio, ma anche un’opportunità per sensibilizzare i suoi compagni. Le insegnanti della scuola hanno organizzato piccoli convegni in cui il libro è stato utilizzato come strumento didattico per discutere del bullismo e delle sue conseguenze.

“Il libro è molto semplice ma con un messaggio importante – ha detto Alessio – affronta la tematica del bullismo in un mondo immaginario per la prevenzione e contrasto di esso – poi continua – la storia narra di un piccolo gnomo che viene preso in giro da un bullo, il compito di Pino è cercare di farlo diventare una persona migliore, missione che alla fine porta a compimento.”

La passione per la musica

Oltre alla scrittura, Alessio è anche un talentuoso musicista: suona il clarinetto e ha grandi sogni per il futuro. Ha già in mente un progetto per un fumetto, continuando ad esplorare la sua creatività in modi diversi. Attualmente inoltre, è impegnato nella stesura di un altro libro realizzato grazie al supporto di una sua insegnante.

