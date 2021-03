A lanciare il sasso un ragazzino

Una vettura del tram è stato colpito da una pietra nella zona della Sperone. L’autista ha chiamato la polizia segnalando un danneggiamento appena subito in via Pecori Giraldi.

L’impiegato ha raccontato agli agenti di avere visto un ragazzino lanciare un sasso contro la vettura della linea 1, infrangendo il parabrezza e costringendo il dipendente Amat a tornare in deposito. Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia che hanno constatato il danno e raccolto ulteriori informazioni per rintracciare il responsabile.

Dall’analisi delle immagini riprese dalle telecamere in dotazione del tram non sarebbero emersi elementi utili per consentire agli investigatori di risalire al giovane teppista.