Possibili mareggiate e venti di burrasca

Piogge, forti venti di burrasca, temperature in calo. Torna il maltempo in Sicilia e la protezione civile regionale ha diramato un avviso per un’allerta gialla in quattro province: a Palermo, Catania, Messina e Trapani. Lo si legge nella nota 23009 in vigore dalle 16 di questo pomeriggio fino alla mezzanotte di martedì 10 gennaio.

Condizioni Meteo avverse

L’avviso indica sulla base delle previsioni indica condizioni Meteo avverse per “il persistere di venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali; la ventilazione riguarderà specialmente i settori costieri, con mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Allerta gialla per precipitazioni e venti forti

Già da oggi è presente l’allerta gialla nel Catanese e Messinese a causa di brevi temporali venti forti con rinforzi di burrasca da Nord-Ovest. Con precipitazioni “Sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sui settori Nord-orientali. Isole Eolie: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni intermittenti, anche a carattere di rovescio o breve temporale nel pomeriggio-sera”.

Condizioni che, secondo l’avviso della Protezione Civile, si estenderanno anche al Palermitano e Trapanese nella giornata di domani, martedì 10 gennaio.

Temporali

Le piogge per domani saranno “Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sui settori settentrionali Isole Eolie: cielo molto nuvoloso con precipitazioni anche a carattere di rovescio o breve temporale, in miglioramento nel corso del pomeriggio”.

Nevicate sopra quota 1200 metri

Nevicate: Al di sopra di 1000-1200 m sui rilievi, con apporti al suolo deboli, fino a moderate sui settori settentrionali.

Temperature in diminuzione

Temperature: In generale diminuzione nei valori minimi; massime in sensibile calo.

Mari: Localmente molto agitati il Tirreno e lo Stretto di Sicilia, con possibili mareggiate; agitato lo Ionio

Venti: Da forti a burrasca Nord-occidentali.