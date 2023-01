Il Meteo in Sicilia, peggioramento con piogge in arrivo, temperature stabili – LE PREVISIONI

09/01/2023

Per lunedì, una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Sicilia determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale meridionale molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a agitato; Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Temperature massime stabili

Rimangono stabili le temperature massime nell’isola comprese tra i 10 ed i 19 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 18 a Catania, 10 ad Enna, 15 a Messina, 18 a Palermo, 14 a Ragusa, 19 a Ragusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Ultime piogge al Nordest e spruzzate di neve sui confini alpini, sarà soleggiato sul resto delle regioni. Venti di Libeccio.

Centro: Un’intensa perturbazione colpisce tutte le regioni tirreniche e l’Umbria con precipitazioni diffuse, anche molto forti sul Lazio.

Resto del Sud: Piogge diffuse su gran parte delle regioni, anche molto forti in Campania e sull’alta Calabria. Venti forti di Libeccio, mari molto mossi.

Per martedì 10 gennaio ancora piogge e variabilità

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; su litorale ionico e litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi. In serata attenuazione dei fenomeni; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a agitato; Canale e Mare di Sicilia da agitato a molto agitato.

Nord: Venti di Maestrale e pressione in aumento garantiranno una giornata ampiamente soleggiata dappertutto. Temperature notturne in calo.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo sereno o raramente poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti di Maestrale. Temperature minime in calo.

Resto del Sud: I forti venti di Maestrale portano rovesci solo sulle coste tirreniche di Calabria e Sicilia e anche sulla Puglia centro-meridionale.

Mercoledì 11 gennaio

Nord: Cielo irregolarmente nuvoloso, anche coperto in Liguria, ma non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature stazionarie.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo più coperto sulla Toscana settentrionale, nubi sparse in Sardegna e sereno sul resto delle regioni.

Sud: Tempo ampiamente soleggiato, ma soffieranno fortissimi venti di Maestrale che renderanno i mari molto mossi o localmente agitati.