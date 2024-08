Ma rimane il caldo ed a Palermo sarà bollino giallo

Piogge e temporali previsti in Sicilia ed è allerta gialla in tutta l’isola per venerdì 23 agosto. Lo si legge nell’avviso protezione civile regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico 24235.

Per domani, dunque, le precipitazioni sono indicate “Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, specie sui settori centro-occidentali e sud-orientali e lungo i rilievi del resto dell’Isola, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

Ma rimane il caldo, bollino giallo a Palermo

Tuttavia, le temperature tenderanno ad aumentare. La nota parla di “Valori massimi localmente elevati sulle zone pianeggianti e vallive interne e settori ionici”. Il tutto è avvalorato anche dall’avviso della protezione civile regionale sul rischio incendi ed ondate di calore 186. Palermo è segnata dal bollino giallo con una temperatura massima percepita di 35 gradi.

Per sabato 24 agosto, invece, sarà addirittura bollino arancione nel capoluogo siciliano con 36 gradi di massima percepita e bollino giallo a Messina con 37 gradi percepiti.

Rischio incendi

Preallerta arancione ma pericolosità bassa in tutte e nove le province dell’isola sul rischio incendi.

Quadro meteo

Regime anticiclonico sulla regione per venerdì 23 agosto. La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente al mattino, poi nel pomeriggio potranno essere veloci precipitazioni, localmente temporalesche, sulle zone più interne. Temperature massime fino a 34 gradi, valori notturni grossomodo stazionari.

Temperature

Massime comprese tra i 31 ed i 34 gradi. Previsti 33 gradi ad Agrigento, 33 a Caltanissetta, 34 a Catania, 31 ad Enna, 33 a Messina, 32 a Palermo, 33 a Ragusa, 34 a Siracusa, 31 a Trapani.

Nei giorni scorsi la Sicilia flagellata dal maltempo

Violento maltempo nella notte tra domenica e lunedì in tutta la Sicilia, con forti piogge, allagamenti e danni soprattutto nel Messinese e a Palermo. In quest’ultima provincia ricordiamo che durante una tempesta è affondato a Santa Flavia un veliero di lusso, sei i morti ed una persona ancora dispersa. Una violenta ondata di maltempo si è abbattuto anche sulla fascia costiera del Messinese, provocando ingenti danni e allagamenti soprattutto nei comuni di Naso, Gliaca di Piraino, Brolo e Gioiosa Marea. Case e strade sono state invase da acqua, fango e detriti, con colate di materiale dai pendii che hanno ostruito diverse strade.

A Piraino si è resa necessaria l’evacuazione di alcune abitazioni, mentre a Gioiosa la Protezione Civile è intervenuta per liberare le strade. Attivate per gli interventi numerose associazioni di volontariato con idrovore, anche provenienti da Palermo. I sindaci hanno monitorato la situazione per tutta la notte, invitando i cittadini alla massima prudenza.

Anche sull’isola di Stromboli si sono registrati danni e allagamenti, con il rischio di inondazioni da parte dei torrenti in piena. Una struttura ricettiva è stata evacuata per precauzione, mentre i turisti sono stati invitati a non uscire per precauzione.