Massime fino a 33 gradi

Alta pressione protagonista in Sicilia ma con piogge ed allerta gialla in quattro province. Temperature calde ma in lieve discesa con massime tra 25 ed i 33 gradi. Queste le previsioni meteo per lunedì 19 agosto.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Nubi sparse in serata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Schiarisce in serata; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Allerta gialla in quattro province

Allerta gialla per temporali in quattro province dell’isola: a Palermo, Catania, Messina e Trapani. Lo si legge nell’avviso 24231 della protezione civile regionale sul rischio meteo idrogeologico e idraulico.

Le precipitazioni, si legge, saranno “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su zone centrosettentrionali, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, specie su zone nord-orientali e centrale tirrenica”.

Temperature

Massime comprese tra i 25 ed i 33 gradi. Previsti 31 gradi ad Agrigento, 30 a Caltanissetta, 33 a Catania, 25 ad Enna, 32 a Messina, 31 a Palermo, 29 a Ragusa, 33 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Insistono condizioni di tempo instabile su diversi settori. Al mattino, ultime piogge sulla Lombardia, mentre al Nordest il tempo risulterà maggiormente piovoso e temporalesco. Nel corso del pomeriggio sono attesi intensi nubifragi sulla Romagna, mentre sui settori occidentali avanzerà un tempo maggiormente stabile e soleggiato. Venti sostenuti dai quadranti settentrionali, mari mossi.

Centro e Sardegna. Giornata spiccatamente instabile su tutti i settori. Fin dal mattino, piogge e temporali bagneranno Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e, in misura minore, il Lazio. Più soleggiato sulla Toscana; diffusa instabilità sulla Sardegna, dove soffieranno forti raffiche di Maestrale. Nel corso delle ore pomeridiane i temporali saranno ancora presenti su gran parte dei settori. Clima più fresco.

Sud e Sicilia. Pressione in calo, l’anticiclone Caronte è sconfitto dal maltempo. In giornata il tempo peggiora rapidamente sulla Puglia, con temporali anche intensi, poi sulla Campania e sui rilievi della Calabria. Nel corso delle ore pomeridiane, moderato maltempo sulla Puglia, qualche isolato fenomeno temporalesco sulla Campania. Altrove, più soleggiato e asciutto. Venti sostenuti da direzioni variabili.

Martedì 20 agosto

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Nord. Al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso sui settori occidentali, mentre al Nordest avremo una maggiore copertura nuvolosa e qualche veloce piovasco. Dopo metà giornata aumenterà l’instabilità a carico dei settori alpini: qui potranno formarsi dei temporali anche forti, in estensione alle zone adiacenti. Sempre asciutto invece al Nordovest. Venti meridionali, mari poco mossi.

Centro e Sardegna. Un centro di bassa pressione è in transito verso l’Italia meridionale in questa giornata. Fin dal mattino il tempo risulterà spiccatamente instabile su Marche, Abruzzo, Molise, con fenomeni anche intensi. Più asciutto sul versante tirrenico. Nel corso delle ore pomeridiane l’instabilità raggiungerà anche il versante tirrenico, con piogge su Toscana e Lazio; sulla Sardegna, tutto sole.

Sud e Sicilia. La pressione si mantiene debole in questa giornata. Al mattino, isolate piogge sul Nord della Sardegna, poi temporali anche intensi bagneranno la Puglia e i settori ionici della Calabria. Dopo metà giornata assisteremo a un generale aumento dell’instabilità su tutti i settori: piogge e temporali anche intensi sulla Calabria e sulla Basilicata. Venti forti settentrionali, mari mossi.