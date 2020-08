Una rimodulazione di fondi previsti dal Patto per il Sud, in seguito a delle economie di spesa, ha consentito al Governo regionale di finanziare dieci progetti, per un totale di oltre otto milioni di euro. A deciderlo è stata la Giunta di Governo regionale, riunitasi questa mattina. I provvedimenti sono stati presentati dall’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone.

Nel dettaglio si tratta: un intervento da 800 mila euro nel comune di Noto per il restauro e la manutenzione della cupola e dei cupolini della chiesa del Santissimo Crocifisso; a Caltanissetta il recupero e l’adeguamento dei locali parrocchiale per la costituzione di un centro di recupero di soggetti a rischio di esclusione sociale, per 800 mila euro; stesso importo per il recupero strutturale e la manutenzione straordinaria della chiesa Santissima dell’Annunziata a Sortino; quasi 800 mila euro andranno a Mazara del Vallo per la ristrutturazione dei locali annessi alla chiesa Maria Santissima del Paradiso; a Monreale andrà la fetta più cospicua con un milione e 800 mila euro da destinare al recupero dello storico quartiere Ciambra; 800 mila euro per Vizzini, per il completamento della chiesa di San Giovanni Battista; oltre un milione di euro a Castelbuono, per il recupero dell’ex cine-teatro “Le Fontanelle”, per la costituzione di un centro polifunzionale; quasi 700 mila euro a Troina per la riqualificazione delle vie Roma e Schifani; a Piazza Armerina, oltre 300 mila euro per il completamento della basilica cattedrale; quasi 80 mila euro a Caltagirone per il completamento della chiesa di Santa Sofia.

Particolarmente soddisfatti per l’importanza e l’entità del finanziamento, il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia: “Una splendida notizia – hanno commentato – La Ciambra è il quartiere più antico di Monreale, quello che ospitò le maestranze addette alla costruzione della cattedrale. L’impegno del Governo regionale nei confronti del nostro territorio sta recuperando anni di ritardi e trascuratezze. Il decoro urbano e dei centri storici, su cui hanno investito il presidente della Regione Nello Musumeci e la Giunta, diventano per noi occasione di sviluppo e valorizzazione di tutto il tessuto che gravita intorno al duomo e al chiostro, beni Unesco. Un ringraziamento particolare al presidente Musumeci e all’assessore Falcone”.

Ieri, intanto, l’Ars ha approvato una delle grandi riforme del programma di Musumeci, quella dell’urbanistica