Pioggia di soldi sulle imprese siciliane e in particolare per l’innovazione tecnologica nei comparti della produzione siciliana. In arrivo ci sono sei bandi per un valore complessivo di oltre 283 milioni di euro di fondi provenienti dall’Europa e che serviranno per i processi di innovazione tecnologica delle imprese dell’Isola.

Via libera dalla giunta

Dopo il via libera della giunta regionale, l’assessorato alle Attività produttive annuncia, infatti, che saranno pubblicati già dalla prossima settimana i sei bandi previsti dal Pr Fesr Sicilia 2021-2027, al fine di garantire al tessuto produttivo risposte concrete in tempi celeri. Si tratta di impiegare al meglio fondi che vengono dalla Comunità europea e che sono messi sul campo per l’innovazione tecnologica delle imprese dell’Isola. Sono fondi che saranno assegnati con percorsi chiari e trasparenti ma comunque con celerità.

Tamajo: “Non andiamo in vacanza, lavoriamo per le imprese”

Per fare presto l’assessorato è impegnato anche in estate: “Non andiamo in vacanza: il nostro obiettivo è pubblicare i bandi il prima possibile – dichiara l’assessore Edy Tamajo –. Le imprese siciliane hanno bisogno di strumenti operativi, non di attese. Vogliamo dare loro opportunità concrete per innovare, formarsi, crescere e diventare più competitive. Stiamo rispettando i tempi che ci eravamo dati e continueremo a lavorare senza sosta per rendere le risorse europee uno strumento efficace di rilancio economico. Rivolgo un ringraziamento al dirigente generale del dipartimento Attività produttive, Dario Cartabellotta, e all’intera struttura per l’impegno straordinario, la competenza e la dedizione dimostrata”.

Ecco come potranno essere impiegate le risorse messe a bando

Le linee strategiche di intervento sono: Ricerca collaborativa e trasferimento tecnologico (125.000.000 euro); Innovazione delle imprese (19.096.942 euro); Digitalizzazione delle imprese (16.041.432 euro); Spazi per l’innovazione (9.548.472 euro); Qualificazione del capitale umano (25.193.456 euro); Riqualificazione energetica delle imprese (89.119.066 euro).

I sei bandi saranno pubblicati sul sito del dipartimento delle Attività produttive e sul portale istituzionale della Regione Siciliana.