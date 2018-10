Piove dentro i locali Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (Irsap) in via Enrico Ferruzza a Palermo.

I locali sono stati più volte vandalizzati e sono stati spogliati di grondaie e caditoie. Per questo quando ci sono acquazzoni i locali vengono invasi dall’acqua.

“I locali sono inagibili. carpette e faldoni sono stati raggiunti dall’acqua piovana che regolarmente filtra dai tetti ormai privi di copertura – dicono i sindacalisti della Uil Fpl Sicila – Da tempo chiediamo il trasferimento dei lavoratori in locali sicuri”.

La direzione dell’Irsap fa sapere che è previsto un intervento di copertura con la guaina nel tetto della struttura. Si attende una giornata di sole per eseguire i lavori.