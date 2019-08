Intervento delle squadre del Comune

Tre grossi rami si sono staccati in appena 24 ore. Tre strade sono rimaste bloccate in attesa dell’intervento delle squadre del Comune e dei vigili del fuoco per liberare la carreggiata dai rami.

Dopo i grossi rami caduti in piazza Indipendenza, questa mattina sono caduti rami in viale Cavarretta nella zona zona di Mondello e un altro in via Giorgio Castriota al Politeama.

In entrambi i casi ci sono stati problemi alla circolazione.

Tragedia sfiorata ieri in via Lombardia. Un grosso ramo di un albero si è spezzato ed è ha sfondato il tetto in vetro di una Smart parcheggiata.

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’albero e hanno rimosso il grosso ramo che ha danneggiato l’autovettura.