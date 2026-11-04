È Pippo Pattavina ad aprire la nuova stagione teatrale Turi Ferro del Golden di Palermo, protagonista de Il giuoco delle parti di Luigi Pirandello, in scena dal 9 al 12 novembre. Diretto da Giampaolo Romania, lo spettacolo porta sul palcoscenico uno dei testi più incisivi del drammaturgo agrigentino, con una storia in cui relazioni sentimentali, convenzioni sociali e strategie personali si intrecciano fino a un epilogo drammatico.

La produzione dell’Associazione culturale Progetto Teatrando vede, insieme al Maestro siciliano, Emanuela Muni, Riccardo Maria Tarci, Giuseppe Ferlito, Aldo Toscano, Santo Santonocito, Elisa Franco, Giuseppe Parisi e Giovanni Maugeri.









Al centro della vicenda c’è Leone Gala, un uomo che sceglie di difendersi dalle sofferenze della vita attraverso il distacco emotivo e il controllo razionale. Accanto a lui, Silia cerca di liberarsi da una presenza che avverte come opprimente e mette in atto un piano fondato su un equivoco legato a un’offesa subita.

Leone, però, non reagisce come previsto: accetta formalmente il ruolo del marito tradito e trasforma la situazione in una trappola per Guido Venanzi, amante della donna, destinato a pagarne le conseguenze.

Il testo pirandelliano mette così in scena un conflitto in cui i ruoli sociali diventano determinanti per il destino dei personaggi, mentre il confine tra apparenza e realtà si rivela sempre più fragile.





Lo spazio scenico accompagna il dramma attraverso una struttura dinamica e frammentata. L’ambiente domestico perde la sua funzione ordinaria e diventa parte integrante della rappresentazione, con equilibri visivi che riflettono le tensioni tra i protagonisti.

Con questo spettacolo prende il via il cartellone del Golden, in via Terrasanta 60, che dal 9 novembre 2026 al 13 maggio 2027 propone dieci appuntamenti con interpreti di primo piano del panorama italiano e internazionale, attraversando generi e linguaggi differenti.

Dopo le repliche palermitane, Il giuoco delle parti sarà in scena al Teatro Abc di Catania dal 3 al 18 aprile 2027.





Teatro Golden

Via Terrasanta, 60 – 90141 Palermo (PA)

Contatti:

091 6264702

segreteria@teatrogoldenpalermo.it

botteghino@teatrogoldenpalermo.it

Biglietteria:

Lun-ven: 9.30-13.30 / 17:00-19:00

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Pippo Pattavina

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