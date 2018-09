I carabinieri hanno arrestato R.D.G di 51 anni accusato di coltivazione di droga. I militari della compagnia di Monreale hanno scoperto in un agrumeto in via Falsomiele a Palermo una coltivazione di marijuana.

Sono state trovate 33 piante alte circa 2 metri, nascoste tra i limoni e gli aranci. A guardia della coltivazione c’era un pit bull . Nel corso della perquisizione i militari hanno sequestrato altre 30 piante che si stavano essiccando.

Per camuffare l’odore della marijuana l’uomo ha gettato una grossa quantità di polvere di caffè all’ingresso della proprietà. I cani antidroga Mike e Ron non si sono fatti ingannare. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto i domiciliari.