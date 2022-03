Badminton, serie A

Piume d’Argento su, Città di Palermo giù. Questo il bilancio per le squadre siciliane nel secondo concentramento della serie A di badminton che si è disputato a Bolzano lo scorso fine settimana.

Piume d’Argento in zona play off

Volano al quarto posto con 24 punti in piena zona play off le Piume d’Argento a 5 lunghezze dalla coppia di testa formata dal Bolzano e dal MaraBadminton e 3 dal RA System Bc Milano. Sono, invece, quattro, i punti di vantaggio sul Franco Chiari, e cinque sul Malles.

La squadra palermitana ha raccolto 13 punti nei tre match disputati dimostrando di essere una seria candidata per la qualificazione alle finali scudetto già raggiunti la scorsa stagione.

Vittoria in rimonta per 3-2 sul RA System Bc Milano e nel derby con il Città di Palermo per 4-1. Lo stesso punteggio (4-1) i siciliani lo hanno rifilato al Decathlon Cairoli Junior Bcm.

Città di Palermo in lotta salvezza

È, invece, magro il bilancio del Città di Palermo. Due soli punti nelle tre partite a seguito delle sconfitte per 4-1 con le Piume d’Argento e per 5-0 col MaraBadminton e l’RA System Milano. Sono 9 i punti in classifica con 4 lunghezze di vantaggio sul Decathlon Cairoli Junior Bcm e 7 sul Malles, fanalino di coda. La zona più serena di classifica dista ben 7 punti ed è occupata dal Boccardo Novi.

Il 2 e 3 aprile Piume d’Argento e Città di Palermo chiudono regular season

La stagione regolare si chiuderà nel weekend del 2 e 3 aprile al palazzetto dello Sport di Maracalagonis, a Cagliari. Le Piume d’Argento affronteranno la Marabadminton Academy, il Boccardo Novi e chiuderanno col Merano.

A caccia di punti salvezza, invece, il Città di Palermo che se la vedrà con il Boccardo Novi, in un possibile scontro diretto con i liguri, col Merano (altro scontro diretto per la sopravvivenza) e col Malles.

Caracausi “Dobbiamo confermare quanto abbiamo fatto di buono”

“Nei giorni 2 e 3 aprile in Sardegna dobbiamo confermare quanto di buono abbiamo fatto in queste prime 6 giornate. La permanenza delle nostre due squadre nel massimo campionato era e rimane il nostro obiettivo minimo ma tenteremo anche quest’anno di riportare lo scudetto a Palermo” dichiara Paolo Caracausi.

Scudetto che manca dalla Sicilia da 9 anni. L’ultima volta fu la Mediterranea, nel 2013, a centrare il tricolore.