Badminton, l’esordio dei siciliani è fissato al 28 giugno

Tutto pronto per l’esordio internazionale delle Piume d’Argento. La squadra palermitana si trova a Bialystok in Polonia per l’European Club Championships di badminton che si giocherà dal 28 giugno al 2 luglio.

Le Piume d’Argento si sono qualificate per la massima rassegna continentale per club – l’equivalente della Champions League del calcio per intenderci – grazie al secondo posto conquistato nel campionato italiano.

Con la finale tricolore conquistata, infatti, il club del presidente Paolo Caracausi aveva conquistato la certezza di giocare in Europa per la prima volta nella sua storia.

Piume d’Argento unica rappresentante italiana

L’Italia sarà orfana del Bolzano campione d’Italia che non parteciperà all’evento. A rappresentare l’Italia del volano, dunque, ci saranno le Piume d’Argento che beneficiano dell’allargamento della competizione alla quale partecipano non solo le squadre vincitrici dei campionati nazionali ma anche le seconde classificate.

Il girone delle Piume d’Argento, le prime due vanno ai quarti di finale

Palermitani nel gruppo 4 con gli islandesi del Tbr, i lituani del Badminton Virus di Vilnius ed i norvegesi del Kristiansand BK. Un girone difficile, visto e considerato che il club siciliano è al debutto assoluto in una rassegna continentale. Islanda, Lituania e Norvegia vantano maggiore tradizione internazionale. Le prime due classificate si qualificano per i quarti di finale ad eliminazione diretta, poi semifinali e finale per definire la squadra di club campione d’Europa di badminton 2022.

In 44 anni di storia della competizione, l’Italia ha conquistato un solo podio. Unica formazione a centrare il terzo posto è stata la Bc Milano nel 2015.

Caracausi “2022 anno importante per noi”

Il presidente delle Piume d’Argento, Paolo Caracausi ha commentato così la partecipazione all’Euroepan Club Championships: “Un girone impegnativo dove proveremo a rappresentare al meglio la nostra nazione. Il 2022 per la nostra giovane associazione sportiva è stato un anno importante che ci ha dato la soddisfazione di piazzarci al II posto in campionato e che ci vedrà protagonisti in Europa. Spero tanto che malgrado sia la prima volta in assoluto i nostri ragazzi e ragazze tengano alto il nome dell’Italia e della Sicilia”.

La rosa che ha centrato il secondo posto al campionato italiano

Questa la rosa delle Piume d’Argento che ha conquistato il secondo posto al campionato italiano. Luis Aniello La Rocca, David Salutt, Helina Ruutel (Estonia) ed Hannah Pohl.

Sicilia in Europa dopo 10 anni grazie alle Piume d’Argento

La Sicilia torna all’European Club Championships dopo 10 anni di assenza. L’ultima formazione isolana fu la Mediterranea che sfiorò la qualificazione alle fasi successive chiudendo il suo girone eliminatorio al terzo posto nell’edizione 2012. Un gruppo di ferro visto che i russi del Primorye ed i danesi dello Skælskør-Slagelse furono i finalisti di quell’edizione.

La Mediterranea superò il San Gallo 5-2, perse 6-1 con il Primorye – che avrebbe vinto il torneo laureandosi campione europeo – si aggiudicò il match con i portoghesi del Che Legoense per 6-1 e si arrese di misura, 4-3 ai danesi dello Skælskør-Slagelse. Una beffa per i campioni d’Italia.

La stessa Mediterranea avrebbe anche avuto il diritto di disputare l’edizione 2013 avendo vinto il campionato (il nono di fila). Tuttavia il club rinunciò a partecipare per poi sciogliersi successivamente. Andò il Bc Milano. Adesso le Piume d’Argento cercheranno l’impresa.