Badminton, i palermitani chiudono al secondo posto

Le Piume d’Argento si fermano sul più bello, ad un passo dallo scudetto. A Milano, la squadra del presidente Paolo Caracausi perde 3-0 la finale tricolore del badminton con il Bolzano che si conferma campione d’Italia per il secondo anno consecutivo.

Troppa la differenza di valori in campo tra le due contendenti. Il Bolzano di Csaba Hamza, vecchia conoscenza del badminton palermitano per essere stato presidente della Mediterranea che dominò la scena nazionale per nove anni consecutivi, più lucido nei momenti decisivi.

Il team siciliano, alla sua seconda partecipazione consecutiva ad un play off scudetto, ha agguantato la finale battendo ieri i padroni di casa del Bc Milano per 3-2 con i doppi decisivi ai fini della qualificazione.

Le Piume d’Argento all’European Club Championships per la prima volta

Si tratta comunque del miglior risultato assoluto nella storia del club palermitano che oggi al PalaBadminton ha disputato la prima finale scudetto. La seconda posizione permette alle Piume d’Argento di partecipare alla European Club Championships, la Champions League del volano. L’esordio continentale è previsto per fine giugno in Polonia a Bialystok. L’edizione 2022 inizierà il 28 giugno e vedrà Le Piume d’Argento vedersela con le squadre più blasonate del Vecchio Continente.

La finale

Match senza storia per il Bolzano che nelle sue fila ha il palermitano Giovanni Greco, protagonista negli anni d’oro della Mediterranea, autore di un bel match di doppio maschile.

Prima a scendere in campo il doppio femminile. La coppia delle Piume d’Argento formata da Hanna Pohl ed Helina Ruutel ha perso con Yasmine Hamza e Mariya Venelinova Mitsova 2-0 con i parziali di 21-18 e 21-17

Superiorità bolzanina anche nel doppio maschile: Luis Aniello La Rocca e David Salutt sono stati sconfitti 21-18 e 21-17 da Giovanni Greco e Daniel Lacherazov Nikolov.

Subito decisivo, a quel punto, il singolare femminile: Hannah Pohl ha perso con Mariya Venelinova Mitsova 21-8 e 21-14.

Non si sono giocati, perché ininfluenti, il singolare maschile tra Matteo Galati e Daniel Lachezarov Nikolov ed il doppio misto David Salutt ed Halina Ruutel contro Simon Riccardi e Yasmine Hamza.

Le Saette tornano in serie A

Un ritorno e una prima volta invece in Serie B con Le Saette di Misterbianco che riassaporano la gioia della massima serie grazie alla vittoria per 5-0 nel derby siciliano contro Castel di Iudica che ha permesso loro di chiudere il girone promozione con 14 punti. Ad una lunghezza di distanza è arrivata invece Brescia Sport Più che oggi ha superato nello scontro diretto l’ASV Uberetsch per 4-1.

La Sicilia, così, avrà tre formazioni in massima serie 2022/23: Piume d’Argento, vicecampioni d’Italia, Città di Palermo, salva al termine della stagione regolare, e la matricola Le Saette di Misterbianco.