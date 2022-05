Piume d’Argento ed il sogno tricolore, a Milano gioca i play off scudetto

Edoardo Ullo di

13/05/2022

A Milano per il sogno tricolore. La squadra palermitana delle Piume d’Argento ci prova e nel fine settimana, domani 14 e domenica 15 maggio, giocherà i play off scudetto del badminton. L’obiettivo è quello di riportare il titolo di campione d’Italia del volano in Sicilia che manca dal 2013, ovvero da quando la Mediterranea vinse il suo nono (ed ultimo) campionato consecutivo. I siciliani delle Piume d’Argento, quarti dopo la stagione regolare con 30 punti e non troppo lontano dalle prime tre, cercheranno di raggiungere l’ambito scudetto. In rosa gli italiani Luis Aniello La Rocca e David Salutt e delle straniere Helina Ruutel (Estonia) e Hannah Pohl (Germania). Per la squadra isolana si tratta del secondo play off consecutivo dopo quello chiuso al quarto posto nella stagione precedente. Caracausi, “Obiettivo è vincere lo scudetto” Il presidente del club palermitano, Paolo Caracausi, presenta la delicata trasferta meneghina per la chiusura della stagione. “Siamo determinati a migliorare la posizione raggiunta la scorsa stagione. Il nostro club si è rinforzato e l’obiettivo è sicuramente vincere il titolo. Sappiamo bene che non sarà facile perché affronteremo squadre di alto livello come il BC Milano in semifinale ed eventualmente Bolzano o Maracalagonis in finale. La nostra squadra è formata dal giusto mix tra italiani e stranieri e tra giovani e giocatori più esperti: tra di loro il vicecampione italiano di Doppio misto David Salutt, il giovane del vivaio Matteo Galati, l’italo-tedesco La Rocca e le esperte doppiste Pohl e Ruutel. Dalle loro prestazioni sui campi del Palabadminton dipenderà l’esito dei play off scudetto”. Il calendario dei play off, Piume d’Argento con Bc Milano Il palcoscenico si alzerà domani alle 15 con le semifinali scudetto che vedranno i padroni di casa dell’RA System BC Milano affrontare le Piume d’Argento e i campioni in carica dell’SSV Bozen sfidare il MaraBadminton, nella ripetizione della finale scudetto 2021. Le sfide si preannunciano equilibrate come non mai anche vedendo i risultati della regular season dove le Piume d’Argento e l’SSV Bozen hanno trovato la vittoria soltanto per 3-2. Per il BC Milano sarà fondamentale l’apporto della spagnola Beatriz Corrales e degli azzurri Gianmarco Bailetti, Martina Corsini, Fabio Caponio e Giovanni Toti. L’SSV Bozen per confermarsi campione punterà sul giusto mix di esperienza e giovani talenti con la presenza degli italiani Katharina Fink, Giovanni Greco (ex Mediterranea) e Yasmine Hamza, dei bulgari Daniel Nikolov e Mariya Mitsova e del polacco Wojchiech Szkudlarczyk. I sardi del MaraBadminton se la giocheranno con gli italiani Rosario Maddaloni, Matteo Massetti, Gianna Stiglich e Christopher Vittoriani e con i diversi danesi presenti in formazione: Christoffer Voldsgaard Holm, Sara Hansen Lundgaard e Amalie Cecilie Kudsk. Castel di Iudica tenta il salto in massima serie Sfida infuocata anche per il salto in massima serie. A contendersi gli unici due posti che valgono la serie A ci saranno le tre formazioni retrocesse nella scorsa stagione: Castel di Iudica, Le Saette e l’ASV Uberetesch e il Brescia Sport Più. Tutti i team si sono garantiti la presenza a Milano vincendo il proprio raggruppamento in serie B. La Sicilia potrebbe avere tre formazioni in massima serie nella stagione 2022/23. Alle Piume d’Argento ed al Città di Palermo, che si è salvato, si potrebbe aggiungere proprio il Castel di Iudica.

A Milano per il sogno tricolore. La squadra palermitana delle Piume d’Argento ci prova e nel fine settimana, domani 14 e domenica 15 maggio, giocherà i play off scudetto del badminton. L’obiettivo è quello di riportare il titolo di campione d’Italia del volano in Sicilia che manca dal 2013, ovvero da quando la Mediterranea vinse il suo nono (ed ultimo) campionato consecutivo.

I siciliani delle Piume d’Argento, quarti dopo la stagione regolare con 30 punti e non troppo lontano dalle prime tre, cercheranno di raggiungere l’ambito scudetto. In rosa gli italiani Luis Aniello La Rocca e David Salutt e delle straniere Helina Ruutel (Estonia) e Hannah Pohl (Germania). Per la squadra isolana si tratta del secondo play off consecutivo dopo quello chiuso al quarto posto nella stagione precedente.

Caracausi, “Obiettivo è vincere lo scudetto”

Il presidente del club palermitano, Paolo Caracausi, presenta la delicata trasferta meneghina per la chiusura della stagione. “Siamo determinati a migliorare la posizione raggiunta la scorsa stagione. Il nostro club si è rinforzato e l’obiettivo è sicuramente vincere il titolo. Sappiamo bene che non sarà facile perché affronteremo squadre di alto livello come il BC Milano in semifinale ed eventualmente Bolzano o Maracalagonis in finale. La nostra squadra è formata dal giusto mix tra italiani e stranieri e tra giovani e giocatori più esperti: tra di loro il vicecampione italiano di Doppio misto David Salutt, il giovane del vivaio Matteo Galati, l’italo-tedesco La Rocca e le esperte doppiste Pohl e Ruutel. Dalle loro prestazioni sui campi del Palabadminton dipenderà l’esito dei play off scudetto”.

Il calendario dei play off, Piume d’Argento con Bc Milano

Il palcoscenico si alzerà domani alle 15 con le semifinali scudetto che vedranno i padroni di casa dell’RA System BC Milano affrontare le Piume d’Argento e i campioni in carica dell’SSV Bozen sfidare il MaraBadminton, nella ripetizione della finale scudetto 2021.

Le sfide si preannunciano equilibrate come non mai anche vedendo i risultati della regular season dove le Piume d’Argento e l’SSV Bozen hanno trovato la vittoria soltanto per 3-2.

Per il BC Milano sarà fondamentale l’apporto della spagnola Beatriz Corrales e degli azzurri Gianmarco Bailetti, Martina Corsini, Fabio Caponio e Giovanni Toti.

L’SSV Bozen per confermarsi campione punterà sul giusto mix di esperienza e giovani talenti con la presenza degli italiani Katharina Fink, Giovanni Greco (ex Mediterranea) e Yasmine Hamza, dei bulgari Daniel Nikolov e Mariya Mitsova e del polacco Wojchiech Szkudlarczyk.

I sardi del MaraBadminton se la giocheranno con gli italiani Rosario Maddaloni, Matteo Massetti, Gianna Stiglich e Christopher Vittoriani e con i diversi danesi presenti in formazione: Christoffer Voldsgaard Holm, Sara Hansen Lundgaard e Amalie Cecilie Kudsk.

Castel di Iudica tenta il salto in massima serie

Sfida infuocata anche per il salto in massima serie. A contendersi gli unici due posti che valgono la serie A ci saranno le tre formazioni retrocesse nella scorsa stagione: Castel di Iudica, Le Saette e l’ASV Uberetesch e il Brescia Sport Più.

Tutti i team si sono garantiti la presenza a Milano vincendo il proprio raggruppamento in serie B. La Sicilia potrebbe avere tre formazioni in massima serie nella stagione 2022/23. Alle Piume d’Argento ed al Città di Palermo, che si è salvato, si potrebbe aggiungere proprio il Castel di Iudica.