Il progetto redatto dal Comune di Palermo

Arrivano Fondi FESR per la Valle dell’Oreto

Approvato progetto di oltre 5,6 milioni

Previsti interventi dal ponte Guadagna al ponte sulla Circonvallazione

È stato approvato dalla Regione, nell’ambito della programmazione degli stanziamenti del Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale, il progetto presentato dal Comune di Palermo per la tutela della biodiversità e la valorizzazione del paesaggio rurale relativo alla Valle dell’Oreto, finanziato con un importo di oltre 5,6 milioni di euro. Il progetto, salvo proroghe legate al Covid 19, dovranno concludersi entro la fine del 2023.

Il recupero della Valle dell’Oreto

Il piano riguarda il tratto della vallata del Fiume Oreto, dal ponte della Guadagna al ponte sulla Circonvallazione, e si pone come obiettivo primario la rinaturalizzazione e ricomposizione di habitat in aree degradate con specifica attenzione al recupero e alla valorizzazione degli elementi connotativi di carattere vegetativo, geomorfologico, alla rete idrografica d’acqua e al sistema dei percorsi. Il progetto prevede il recupero e la valorizzazione delle aree vegetate vicine al corso d’acqua, la riqualificazione delle aree degradate, compresa l’eliminazione delle discariche abusive e la eradicazione di specie infestanti alloctone. Tra gli altri interventi, l’adeguamento e la mitigazione degli impatti da infrastrutture o da attività antropiche e la realizzazione di un centro di educazione ambientale e punti di accoglienza, con l’avvio di campagne di sensibilizzazione presso le scuole di ogni ordine e grado.

Il progetto dell’Oreto, il più cospicuo fra quelli approvati dalla Regione, era stato redatto dagli uffici e approvato dalla Giunta comunale nel 2018. “Per l’Oreto – ha fatto sapere il sindaco Orlando -, l’amministrazione ha aderito e sostenuto da tempo il lavoro di rete tra istituzioni e società civile che coinvolge i comuni del bacino fluviale insieme a tante associazioni, l’università e comitati civici per una gestione complessiva del fiume che ne tuteli il grandissimo valore ambientale”. L’assessore Sergio Marino ricorda, inoltre, che “per l’Oreto stiamo lavorando, insieme alla Regione, per un ulteriore progetto che riguarda l’area Costiera e la foce, anche qui con importanti interventi finalizzati alla ricostruzione degli ambienti naturali e alla loro tutela e fruizione sostenibile”.

L’attesa di numerose associazioni ambientaliste

Per il consigliere e presidente della III Commissione consiliare, Paolo Caracausi, “Il finanziamento del progetto di riqualificazione del Fiume Oreto è una notizia che aspettavamo e per la quale in tanti ci siamo spesi”. Per il fiume Oreto in questi anni si sono impegnate numerose associazioni ambientaliste capitanate dal video maker Igor D’India e la III Commissione consiliare del comune di Palermo. “Il progetto presentato – continua caracausi – che rientra nei programmi del contratto di fiume e nel manifesto d’intenti è un primo passo a cui devono fare seguito tutti gli altri interventi programmati e in fase di progettazione con particolare riguardo alla eliminazione degli scarichi fognari e la bonifica della foce del fiume. Proprio oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) la III Commissione insieme alle associazioni del forum ha fatto un ulteriore sopralluogo al fiume per definire l’iter progettuale sui fondi del Fai.