Badminton, domenica 15 maggio la sfida tricolore col Bolzano

Storica finale scudetto per le Piume d’Argento. La squadra palermitana ha battuto 3-2 i padroni di casa del Bc Milano nella semifinale del PalaBadminton di Milano. Domani, domenica 15 maggio a partire dalle 10, si giocherà la chance di diventare campione d’Italia con il Bolzano, campione in carica.

Piume d’Argento qualificate per le coppe europee

La squadra siciliana ha già migliorato il risultato dello scorso anno quando si fermò in semifinale e chiuse al quarto posto. Ed in più ha anche acquisito il pass per la Europe Cup, la Champions League del badminton. Una squadra siciliana torna nelle coppe europee dopo 9 anni: l’ultima fu la Mediterranea che vinse il titolo italiano nel 2013.

La squadra di Csaba Hamza sulla strada scudetto

Gli altoatesini sono guidati da una vecchia conoscenza del badmiton palermitano, Csaba Hamza che con la Mediterranea centrò 9 scudetti consecutivi, ultimo nel 2013. Il suo Bolzano ha battuto nell’altra semifinale i sardi del Marabadminton con un netto 3-0.

L’SSV Bozen per confermarsi campione punterà sul giusto mix di esperienza e giovani talenti con la presenza degli italiani Katharina Fink, Giovanni Greco (ex Mediterranea) e Yasmine Hamza, dei bulgari Daniel Nikolov e Mariya Mitsova e del polacco Wojchiech Szkudlarczyk.

Piume d’Argento, con Milano decisivi i doppi

Le Piume d’Argento hanno bissato il risultato della stagione regolare battendo ancora una volta il Bc Milano per 3-2. Nella partita più importante della storia del club presieduto da Paolo Caracausi, sono stati decisivi i doppi. I siciliani hanno vinto i tre doppi in programma, maschile, femminile, ed il decisivo misto, lasciano agli avversari i singolari.

Questi i risultati degli incontri. Hannah Pohl ed Helina Ruutel hanno battuto nel doppio femminile Beatriz Correlas Ocana e Martina Corsini in 2 set; 21-18 e 21-16.

Nel doppio maschile, Luis Aniello La Rocca e David Salutt hanno battuto Giammarco Bailetti e Giovanni Toti 21-17 e 22-24 portando le Piume d’Argento sul 2-0.

La squadra meneghina ha risposto nei singolari: in quello femminile, Beatriz Corrales Ocana ha superato Hanna Pohl 21-11; 21-8, in quello maschile Giovanni Toti ha superato Matteo Galati 21-8; 21-7.

Decisivo più che mai il doppio misto nel quale David Salutt ed Helina Ruutel hanno superato Gianmarco Bailetti e Martina Corsini con un doppio 21-18.