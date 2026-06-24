Il tribunale del riesame di Palermo ha disposto la scarcerazione di Samuel D’Acquisto, ventenne coinvolto nell’inchiesta su una serie di episodi intimidatori ed estorsivi tra Palermo e Isola delle Femmine.

D’Acquisto era stato sottoposto a fermo con l’accusa di avere partecipato al furto di una Fiat Panda avvenuto il 12 marzo nel parcheggio del centro commerciale Conca d’Oro. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’auto sarebbe stata successivamente utilizzata per un attentato incendiario ai danni di un impianto di autolavaggio in via Lanza di Scalea.

Il gip non aveva però convalidato il fermo, applicando comunque la misura della custodia cautelare in carcere.

Gli avvocati Maurilio Panci e Giulia Cusimano hanno presentato ricorso al tribunale del riesame. I giudici hanno sostituito il carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Le motivazioni del provvedimento saranno depositate entro 45 giorni.