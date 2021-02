Indaga la polizia

Rapina ad una farmacia nella zona del Politeama a Palermo. Un uomo armato di spranga ha fatto irruzione nell’attività che si trova in via Isidoro La Lumia. Arraffato l’incasso, l’uomo è scappato a piedi in direzione di Borgo Vecchio. Sull’episodio indaga la polizia.

Al momento della rapina dentro la farmacia c’erano una dipendente e la titolare. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe entrato nascondendosi il volto con il giubbotto: “Ha iniziato a sbattere questo pezzo di ferro sul bancone per spaventarci e poi ci ha minacciato per farsi consegnare i contanti”, racconta la titolare.

Una volta che il bandito era scappato, le due donne hanno contattato il numero unico d’emergenza chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e il personale della Scientifica che ha eseguito i rilievi a caccia di impronte digitali, anche se sembrerebbe il rapinatore si guardato bene dal toccare qualsiasi superficie.

Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero avere inquadrato qualche dettaglio utile per le indagini. “Mi spiace constatare – conclude la titolare – che verso quell’ora vediamo passare poche pattuglie nella zona, servirebbe un presidio maggiore”.