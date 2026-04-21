L’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha impegnato oltre 19 milioni di euro in favore di persone con disabilità gravissima per il pagamento del beneficio economico del mese di marzo 2026.

La somma coprirà anche il budget aggiuntivo per il saldo degli arretrati per i nuovi soggetti riconosciuti, il cui elenco è stato comunicato dalle Asp siciliane.

Nel dettaglio, l’assessorato ha impegnato la somma di 19.499.098 euro a valere sul “Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza”. Le risorse saranno destinate a tutte le Asp dell’Isola sulla base della comunicazione mensile del numero delle persone affette da disabilità gravissima.

I soggetti censiti a marzo 2026 risultano oltre 15 mila.