Sequestrato dalla polizia municipale un intero svincolo stradale sull’autostrada Palermo Catania utilizzato come discarica abusiva. Oltre ai vigili urbani sono intervenuti anche gli uomini dell’Arpa.

L’area è stata utilizzata in questi anni per lo smaltimento illecito di rifiuti pericolosi. Sono state attivate le procedure di messa in sicurezza in emergenza a tutela della salute pubblica. In questi anni i rifiuti accatastati sono stati più volte dati alle fiamme.

Le fibre di amianto, fibre di vetro si sono aero disperse su una vasta area. I vigili del fuoco erano intervenuti già a dicembre per donare le fiamme.

Al vaglio degli inquirenti le videoregistrazioni degli impianti di video sorveglianza presenti sul posto per risalire a quanti autotrasportatori hanno abbandonato la spazzatura. L’area è stata affidata all’ufficio ambiente del Comune di Palermo per l’attivazione della messa in sicurezza in via d’urgenza.