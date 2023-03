il 22 marzo

In data 22 marzo 2023 alle ore 11.00 alla presenza delle Autorità religiose, civili e militari della Regione, si terrà presso l’istituto di Palermo Pagliarelli “Antonio Lorusso”, nel Piazzale interno dell’istituto la cerimonia Regionale, del 206° anniversario di fondazione del Corpo di polizia penitenziaria alla presenza del Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Sicilia Dott.ssa Cinzia Calandrino.

L’inaugurazione del monumento ai caduti e la deposizione di una corona d’alloro

La Cerimonia avrà inizio alle ore 09.00 del 22 marzo, con l’inaugurazione del monumento a cui seguirà la deposizione della corona d’alloro per commemorare i caduti del Corpo di polizia penitenziaria.

Presenti direttori e comandanti degli istituti

Nel corso della celebrazione che vedrà la presenza dei Direttori e dei Comandanti degli istituti e dei Comandanti dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti e dei capi area della Regione, sarà data lettura del messaggio del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Dott. Giovanni Russo.

Spirito di abnegazione e sacrificio del Corpo

Mai come quest’anno la Cerimonia assume un significato particolare di un Corpo di Polizia dello Stato che professionalmente opera nella società e per la società, assolvendo ai propri compiti istituzionali a garanzia dell’ordine e della sicurezza nel rispetto delle leggi con lo spirito di abnegazione e sacrificio che lo ha sempre contraddistinto.

Altri presenti alla cerimonia

Nell’occasione saranno schierati i reparti della Polizia Penitenziaria della Regione Sicilia nonché quelli delle specialità del Corpo come il Nucleo investigativo Regionale, il gruppo Cinofili, il servizio Traduzioni e piantonamento dei detenuti, il Nucleo Aeroportuale, degli Istituti per minorenni e della scuola di Formazione di Catania San Pietro in Clarenza. Infine, un plotone sarà formato dagli allievi agenti in tirocinio presso le sedi siciliane.

La consegna dei riconoscimenti

Nel corso della cerimonia saranno consegnate da parte delle Autorità presenti, le ricompense al Personale di Polizia penitenziaria che si è contraddistinto nelle attività di servizio.