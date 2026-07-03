Due distinti tentativi di furto sono stati sventati nei giorni scorsi in provincia di Palermo grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato. Gli agenti della Polizia Stradale hanno fatto scattare le manette per tre persone, bloccate in flagranza di reato in due diverse operazioni nate a seguito delle segnalazioni diramate dalla sala operativa. Le note di ricerca riguardavano nello specifico il furto di un veicolo e quello di un grosso quantitativo di cavi in rame.

Inseguimento e cattura sulla statale 113

Il primo intervento ha visto protagonisti gli agenti della sottosezione di Buonfornello. Dopo la segnalazione del furto di un veicolo, la centrale operativa ha coordinato le pattuglie sul territorio, permettendo di localizzare il mezzo mentre transitava lungo la strada statale 113. I poliziotti sono riusciti a intercettare il veicolo e a sbarrare la strada al conducente prima che potesse far perdere le proprie tracce. L’uomo è stato bloccato e tratto in arresto.

Caccia all’uomo dopo il posto di blocco forzato

Il secondo episodio ha riguardato invece il furto di un ingente quantitativo di oro rosso commesso sempre nel Palermitano. I malviventi, a bordo di un’autovettura carica di cavi e condutture in rame, avevano già forzato un posto di controllo dei Carabinieri prima di immettersi in autostrada. La Polizia Stradale è riuscita a individuare e a fermare l’auto nei pressi dello svincolo di Scillato. A quel punto i due occupanti hanno abbandonato il mezzo tentando una fuga a piedi nelle campagne circostanti, ma sono stati prontamente raggiunti, bloccati e arrestati dagli agenti.