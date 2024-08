Anche quest’anno sono tornati i poliziotti di quartiere nella cittadina normanna a vocazione turistica di Cefalù. Una iniziativa che rafforzerà controlli e sicurezza nei giorni d’agosto per contrastare furti e scippi tra le viuzze del centro nel palermitano.

Presenza rafforzata durante la festa del Santissimo Salvatore

Controlli rafforzati della polizia a Cefalù vista la numerosa presenza turistica. Per la festa del santissimo Salvatore a Cefalù la polizia di Stato ha rafforzato la presenza degli agenti con il nucleo poliziotto di quartiere della questura di Palermo.

Pattugliamento in bicicletta nel centro storico

Gli agenti hanno aggiunto, muovendosi agilmente a bordo di biciclette con le insegne della polizia di Stato, le caratteristiche viuzze del centro storico di Cefalù e del lungomare, garantendo a cittadini e visitatori di vivere in maggiore sicurezza i giorni di festa e, instaurando un contatto diretto, immediato e ravvicinato con la gente, hanno offerto un efficiente servizio alla collettività.

Dispositivi di controllo rafforzati per la sicurezza

La polizia di Stato, al fine di garantire la sicurezza di cittadini e turisti, in aggiunta ai già rafforzati dispositivi di controllo del territorio assicurati dal commissariato di Cefalù, ha previsto quest’anno anche agenti appartenenti al nucleo poliziotto di quartiere della questura di Palermo, per la circostanza in missione nella cittadina normanna su disposizione del questore.

Furti a raffica nei negozi di Cefalù, i carabinieri arrestano un palermitano

I carabinieri hanno arrestato un palermitano che in questi giorni avrebbe messo a segno diversi furti negli esercizi commerciali di Cefalù (Palermo). L’uomo sorpreso notato in giro questa mattina è stato inseguito dai militari e ha cercato di nascondersi nella chiesa degli Artigianelli. Qui sono arrivati altri militari e lo hanno portato in caserma. I militari stanno guardando i filmati di diversi esercizi commerciali visitati dal presunto ladro.

I colpi

L’uomo durante la chiusura pomeridiana forzava le porte d’ingresso e portava via i soldi in cassa. Diverse le denunce da parte dei negozianti di Cefalù. E’ scattata la caccia all’uomo. Quando questa mattina è stato visto sono partite le segnalazioni ai carabinieri che sono riusciti a bloccarlo. L’uomo avrebbe decine di precedenti per furto nel capoluogo e in tanti comuni della provincia.

Furti in centro a Palermo

Tre minimarket gestiti da bengalesi sono stati presi di mira dai ladri a Palermo. Il primo colpo in via Oreto. I ladri sono entrati nel negozio facendo un buco nel muro dell’androne condominiale. Nel registratore di cassa sono stati trovati mille euro.

Secondo furto in corso Tukory

Altro colpo in un altro negozio in corso Tukory. Questa volta i ladri sono entrati sfondando la vetrina e portando via soldi e generi alimentari. L’ultimo colpo in via Archimede. Con una grossa pietra qualcuno ha sfondato la vetrina e portato via generi alimentari e quanto trovato in cassa. Sui furti indagano carabinieri e polizia. Gli investigatori hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori.