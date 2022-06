Notte di violenza al mercato del Capo a Palermo. Un poliziotto libero dal servizio è finito in ospedale preso a calci e pugni da un gruppo di adolescenti che volva picchiare alcuni ragazzi tra cui uno disabile.

Tutto è iniziato quando due ragazzini hanno insultato e molestato due coppie e un diversamente abile che era seduto su una sedia a rotelle in una pizzeria. Una volta fatti allontanare i giovanissimi sono ritornati sul posto insieme ad altri 10 ragazzi tra i 15 e i 20 anni con mazze e bottiglie rotte.

Qui c’era un poliziotto in borghese di 37 anni che ha tentato di farli desistere ma l’uomo è stato aggredito, nonostante prima che si avesse sparato due colpi di pistola in aria per avvertimento, prima che i giovani si avvicinassero. Il poliziotto, prima di sparare, si era qualificato al fine di dissuaderli. Ma tutto è stato inutile.

E’ successo nei pressi del bar “la Casbak” di discesa Candelai. Oltre all’agente è stato aggredito anche il titolare del bar: calci, pugni e colpi di mazza. Poi la fuga. Il poliziotto ha fatto in tempo a chiamare il 112. E’ arrivata un’altra pattuglia. Il titolare del bar è stato dimesso con 15 giorni di prognosi mentre il poliziotto è ancora in ospedale per accertamenti. A quanto pare i ragazzi protagonisti dell’aggressione non sarebbero nuovi a questi episodi di violenza. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno cercando gli autori del pestaggio.