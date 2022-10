La segnalazione del consigliere Giuseppe Guaresi

Decine di polpette avvelenate sparse per le strade della II Circoscrizione di Palermo. Succede ad Acqua dei Corsari, quartiere periferico posto al limite del capoluogo siciliano. Luogo dove alcuni residenti hanno segnalato la presenza di alcuni pezzi di carne avvelenati, che mettono a rischio la vita degli amici a quattro zampe della zona.

Guaresi: “Cane salvato per un pelo, serve spazzamento”

A segnalare il caso è il consigliere della II Circoscrizione Giuseppe Guaresi, che ha inviato una segnalazione a Rap e alle istituzioni comunali. “Diversi cittadini di Acqua dei Corsari hanno segnalato la presenza di un centinaio di polpette avvelenate sparse in zona. Ad evidenziarne la presenza è stata una residente, che ha dovuto portare il proprio amico a quattro zampe dal veterinario. Lo stesso episodio era avvenuto qualche anno fà, quando morirono un paio di cani randagi. Per fortuna, il cane è stato salvato per un pelo. Al fine di evitare che si verifichino episodi simili, chiedo un immediato intervento di spazzamento di via Kolbe, di via Li Gotti, di via Ambrosoli, di via Rovella e di via Zucchetto”.