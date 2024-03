La struttura era rimasta chiusa al traffico nel pomeriggio di sabato 23 marzo

Riaperto il ponte Bailey alla Guadagna. La struttura che valiva il fiume Oreto era stata chiusa al traffico per alcune ore in seguito alla presenza di alcuni crateri che si erano aperti sull’asfalto. Fra questi, quello che preoccupava di più, era un foro magno dal quale era possibile vedere anche il letto del corso d’acqua che attraversa Palermo. A condurre gli interventi le maestranze del Coime. Opere nelle quali i lavoratori del Comune hanno rattoppato altre due buche presente lato Oreto-Stazione. Transennata invece l’area della grossa voragine presente nell’ingresso lato Guadagna. Protezioni che, tuttavia, hanno avuto poco vita visto che risultano già divelte in seguito al passaggio di alcuni mezzi.

“Riapre il Ponte Bailey alla Guadagna ma le buche e i disagi restano – commenta il capogruppo del M5S Antonino Randazzo -. Attendiamo una seria e vera manutenzione della infrastruttura e rilanciamo la proposta di realizzare un secondo ponte Bailey (circa due anni furono raccolte quasi 500 firme con una petizione lanciata dai commercianti e cittadini della zona Oreto) accanto all’esistente per creare un doppio senso di marcia anche in considerazione dell’avvio a breve dei lavori sul ponte Oreto di Via Oreto”.

Ponte Bailey chiuso al traffico nel pomeriggio di sabato

A causa dei danni riportati dal ponte Bailey nelle ultime settimane, la struttura è rimasta chiusa al traffico per diverse ore nella giornata di sabato 23 marzo. La polizia municipale ha chiuso l’accesso alla struttura della III Circoscrizione intorno alle 16.30, vigilando l’ingresso lato Guadagna con una volante presente sul posto. Veri e propri crateri. Da uno di questi, si intravedeva perfino il letto del torrente che attraversa Palermo. Foro segnalato alle auto e ai mezzi in transito con mezzi di fortuna, anche attraverso una cassettina in plastica. Uno stato pietoso del manto stradale sul quale nemmeno i numerosi interventi tampone eseguiti dalle maestranze del Coime sembrano aver sortito effetto.

Gli ultimi interventi nove mesi fà

Gli ultimi interventi risalgono a circa nove mesi fà. Era metà aprile infatti quando le maestranze del Coime avevano realizzato i lavori di scarifica e di manutenzione stradale, riaprendo la strada alla normale circolazione di mezzi. Opere alle quali aveva lavorato una squadra composta da una decina di elementi e sulle quali, l’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo, aveva ipotizzato una durata di circa quattro giorni (dal 18 al 21 aprile). Invece, le maestranze avevano effettuato gli interventi previsti già nell’arco della mattinata, riducendo al minimo i disagi in una zona dal difficile contesto sul fronte della viabilità.

