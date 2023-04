La viabilità torna alla normalità

Il ponte Bailey ha già riaperto i battenti. Le maestranze del Coime hanno infatti completato i lavori di scarifica e di manutenzione stradale, riaprendo la strada alla normale circolazione di mezzi.

Lavori completati dal Coime

Opere alle quali ha lavorato una squadra composta da una decina di elementi e sulle quali, l’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo, aveva ipotizzato una durata di circa quattro giorni (dal 18 al 21 aprile). Invece, le maestranze hanno effettuato gli interventi previsti già nell’arco della mattinata, riducendo al minimo i disagi in una zona dal difficile contesto sul fronte della viabilità. Uno stress test che servirà per il futuro, quando a “subire” lavori di manutenzione sarà il ponte Oreto.

Interventi partiti intorno alle 8 e coordinati dal dirigente Francesco Teriaca. La maestranze del Coime hanno lavorato al rifacimento della sede stradale per limitare infiltrazioni d’acqua ed eccessivo degrado della pavimentazione del ponte militare. Interventi che, sulla carta, sarebbero dovuti partire nella giornata di martedì 18 aprile, ma che hanno subito un rinvio a causa dell’indisponibilità della ditta a ritirare i residui del materiale di scarifica. Gli operai comunali hanno quindi condotto le operazioni preliminari nei giorni scorsi, per poi avviare e concludere il cantiere nella giornata odierna.

Restano le limitazioni alla viabilità

Vista la natura della struttura militare, sulla stessa vigono limiti stringenti. Punta di velocità fissata a 30 km/h, limite di peso fissato a 4 tonnellate (solo mezza in più rispetto all’Oreto), e con un obbligo di evitare brusche frenate o accelerate. Ciò per non stimolare eccessivamente i giunti. Se le restrizioni sono decisamente ferree, l’importanza di questo ponte è altrettanto capitale.

Questo nell’economia di garantire i collegamenti fra l’area della Guadagna e il quartiere Oreto-Stazione. Una struttura che, però, presenta alcuni problemi. A cominciare dal manto stradale, già segnato dall’enorme afflusso di mezzi. Macchine che, molto spesso procedono in senso opposto di marcia, paralizzando il traffico e costringendo i malcapitati ad andare a marcia indietro per uscire dall’impasse. Fatto, quest’ultimo, immortalato nella nostra live del 22 marzo 2022.

Nel video il ponte subito prima dei lavori