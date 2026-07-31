Sono state completate con successo le operazioni odierne di varo dell’impalcato del ponte laterale del Ponte Corleone in direzione Catania, nell’ambito degli interventi di ammodernamento dell’Infrastruttura che, alla fine delle opere, sarà percorribile a 4 corsie per ogni direzione di marcia.



Le attività, inizialmente previste per le 5,30, sono state avviate alle ore 8:00 a causa di un guasto alla gru e all’esigenza di sostituzione di un pezzo. Nonostante la coincidenza con l’orario di puta i disagi sono stati limitati perché le operazioni si sono concluse regolarmente in pochi minuti e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste.

Una sola breve interruzione del traffico

Durante le movimentazioni si è resa necessaria soltanto una breve interruzione temporanea della circolazione lungo viale Regione Siciliana, in direzione Catania, limitando al minimo i disagi per gli utenti grazie al coordinamento tra il personale di cantiere e la Polizia Municipale.

Il varo dell’impalcato è soltanto uno dei passaggi essenziali. Messa in posa la struttura adesso Anas prosegue l’intervento di ancoraggio e posa dell’asfalto, operazioni che stanno avvenendo nel rispetto del cronoprogramma.

Si conclude il varo della nuova bretella

“Con queste ulteriori attività si conclude il varo della bretella in direzione Catania del ponte Corleone, un risultato storico che certifica il grande lavoro svolto da tutti i soggetti interessati” dicono il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando.

“Un’opera strategica per la città, attesa da anni, raggiunge oggi un passaggio fondamentale verso il completamento dell’intervento e consentirà di migliorare la sicurezza e la funzionalità di uno degli assi viari più importanti di Palermo. Questo traguardo è il frutto della collaborazione istituzionale tra il Comune di Palermo, il Commissario di Governo, ANAS quale soggetto attuatore dell’intervento e la Regione Siciliana, che ha finanziato l’opera, insieme a tutti i tecnici e agli operatori impegnati nella realizzazione”.

Anas informa che continuerà a fornire tempestivi aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori.