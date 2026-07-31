Si conclude oggi il varo della nuova bretella del Ponte Corleone nella corsia in direzione Catania. Per completare la messa in posa saranno necessarie delicate operazioni che inizieranno alle ore 8 di questa mattina e non più alle 5,30 come inizialmente programmato.

Le complesse operazioni di di varo dell’impalcato del ponte laterale in direzione Catania inizialmente programmate per le ore 5:30 proprio di oggi venerdì 31 luglio, sono stato posticipate per consentire la sostituzione di un componente meccanico della gru impiegata nelle attività.

Interruzioni temporanee della circolazione

Durante le movimentazioni potranno rendersi necessarie brevi interruzioni temporanee della circolazione lungo viale Regione Siciliana, in direzione Catania, mediante procedure di “stop and go” e limitatamente al tempo strettamente necessario.

Le operazioni saranno coordinate con gli enti competenti e con la Polizia Municipale, che garantirà l’assistenza alla regolazione del traffico e alla gestione della viabilità.

L’appello del Comune ad evitare l’area nell’ora di punta

Il Comune invita gli automobilisti a programmare, ove possibile, i propri spostamenti, e utilizzare percorsi alternativi in particolar modo alla luce dello slittamento dell’orario di operazioni che inevitabilmente farà coincidere il varo con l’ora di punta e comunque a seguire le indicazioni della segnaletica e del personale presente sul posto.

Si conclude il varo della nuova bretella

“Con queste ulteriori attività si conclude il varo della bretella in direzione Catania del ponte Corleone, un risultato storico che certifica il grande lavoro svolto da tutti i soggetti interessati” dicono il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando.

“Un’opera strategica per la città, attesa da anni, raggiunge oggi un passaggio fondamentale verso il completamento dell’intervento e consentirà di migliorare la sicurezza e la funzionalità di uno degli assi viari più importanti di Palermo. Questo traguardo è il frutto della collaborazione istituzionale tra il Comune di Palermo, il Commissario di Governo, ANAS quale soggetto attuatore dell’intervento e la Regione Siciliana, che ha finanziato l’opera, insieme a tutti i tecnici e agli operatori impegnati nella realizzazione”.