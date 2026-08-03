Ancora un varo per il Ponte Corleone il sui raddoppio fluidificherà la circolazione lungo viale Regione siciliana, arteria fondamentale non solo per Palermo ma anche per la viabilità regionale.

Anas comunica che proprio oggi, lunedì 3 agosto, nell’ambito dei lavori di realizzazione dell’impalcato di monte, in direzione Catania, sono state regolarmente completate le operazioni di sollevamento, traslazione e posa in opera del Macro-Concio M2.

Più vicina la fine dei lavori

Le attività si sono svolte secondo il cronoprogramma e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste. Grazie alla modalità “stop and go”, non si sono registrati disagi per gli automobilisti: la chiusura temporanea al traffico necessaria per il varo è durata appena sette minuti.

Prosegue così la fase conclusiva del varo dell’impalcato, opera strategica per la mobilità di Palermo e dell’intera Sicilia.

La scorsa settimana il varo della corsia direzione Catania

La scorsa settimana erano state completate con successo le operazioni di varo dell’impalcato del ponte laterale del Ponte Corleone in direzione Catania, nell’ambito degli interventi di ammodernamento dell’Infrastruttura che, alla fine delle opere, sarà percorribile a 4 corsie per ogni direzione di marcia.



Le attività, inizialmente previste per le 5,30, erano state avviate alle ore 8:00 a causa di un guasto alla gru e all’esigenza di sostituzione di un pezzo. Una circostanza che aveva creato apprensione per la conseguenze sulla mobilità me sul traffico. Nonostante la coincidenza con l’orario di puta i disagi sono stati limitati perché le operazioni si sono concluse regolarmente in pochi minuti e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste.

Una sola breve interruzione del traffico

Durante le movimentazioni si è resa necessaria soltanto una breve interruzione temporanea della circolazione lungo viale Regione Siciliana, in direzione Catania, limitando al minimo i disagi per gli utenti grazie al coordinamento tra il personale di cantiere e la Polizia Municipale.

Il varo dell’impalcato è soltanto uno dei passaggi essenziali. Messa in posa la struttura adesso Anas prosegue l’intervento di ancoraggio e posa dell’asfalto, operazioni che stanno avvenendo nel rispetto del cronoprogramma.

Si conclude il varo della nuova bretella

“Con queste ulteriori attività si conclude il varo della bretella del Ponte Corleone, un risultato storico che certifica il grande lavoro svolto da tutti i soggetti interessati” avevano commentato il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando.

“Un’opera strategica per la città, attesa da anni, raggiunge oggi un passaggio fondamentale verso il completamento dell’intervento e consentirà di migliorare la sicurezza e la funzionalità di uno degli assi viari più importanti di Palermo. Questo traguardo è il frutto della collaborazione istituzionale tra il Comune di Palermo, il Commissario di Governo, ANAS quale soggetto attuatore dell’intervento e la Regione Siciliana, che ha finanziato l’opera, insieme a tutti i tecnici e agli operatori impegnati nella realizzazione”.