E’ stata chiusa al traffico anche dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco e con ordinanza del sindaco di Misilmeri Rosario Rizzolo la via Pelligra che si trova nel viadotto dello svincolo area artigianale sulla statale Palermo Agrigento. “Alcuni cittadini hanno fatto notare alla polizia locale un presunto cedimento strutturale del ponte sullo svincolo strada statale 121 in corrispondenza dell’Area artigianale di via Pellingra – si legge nel provvedimento del sindaco – Sono stati contattati i vigili del fuoco mentre i tecnici comunali hanno transennato la strada per chiudere il passaggio dei veicoli. Gli agenti della polizia municipale sono incaricati di controllare che l’ordinanza venga rispettata”. Dall’Anas fanno sapere che sono stati eseguiti i sopralluoghi e che lo svincolo non presenta criticità e che il traffico verrà riaperto quanto prima.

Chiusura notturna del viadotto “Re” sulla SS 115 per lavori di manutenzione

Dalle ore 20:00 di lunedì 2 settembre alle ore 8:00 di martedì 3 settembre, il viadotto “Re”, situato al km 178,820 della Strada Statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, sarà chiuso al traffico. La chiusura si rende necessaria per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di manutenzione straordinaria.

Percorsi alternativi per i veicoli in transito

Durante le dodici ore di chiusura, i veicoli provenienti da Trapani in direzione Agrigento saranno deviati sulla SS 115 Ter e sulla viabilità comunale. I veicoli provenienti da Agrigento in direzione Trapani potranno invece scegliere tra due percorsi alternativi: uscire allo svincolo “Maddalusa” (km 186,150) e proseguire lungo la SS 640, oppure uscire al bivio “Vincenzella” e proseguire lungo le vie Vincenzella, Spinola ed Empedocle fino a raggiungere la SS 115 Ter.

Riaperta la linea ferroviaria Caltanissetta-Palermo dopo il maltempo

È stata riaperta questa mattina al traffico ferroviario la linea Caltanissetta-Fiumetorto-Palermo, sospesa mercoledì sera fra Roccapalumba e Caltanissetta a causa del maltempo.

I lavori

Tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Società del Gruppo FS) e personale delle ditte appaltatrici hanno ripristinato l’infrastruttura ferroviaria danneggiata dall’esondazione del torrente Belice. In particolare, è stato effettuato il ripristino della massicciata e la sostituzione delle traversine per un tratto di linea di circa 100 metri. Il primo treno a circolare questa mattina è stato il Regionale 21501, partito da Caltanissetta Xirbi alle 5.17 per Roccapalumba.