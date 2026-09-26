Il progetto esecutivo del Ponte sullo stretto di Messina è pronto per tornare davanti al Comitato interministeriale, il Cipess, che dovrà esprimere il proprio parere e assegnare le risorse . si tratta del. penultimo passaggio prima del ritorno del progetto davanti alla Corte dei Conti per superare tutti i rilievi che sono stati mossi nella prima fase del progetto stesso. E’ stato necessario un aggiornamento che per i detrattori è del tutto insufficiente mentre per il governo è tale da andare avanti nella realizzazione dell’opera.

Il nuovo vertice tecnico per la Stretto di Messina, ecco l’uomo che seguirà il progetto al Cipess

Dal prossimo 1° ottobre il Direttore tecnico della Stretto di Messina, Valerio Mele, assumerà l’incarco di Chief operating officer alle dirette dipendenze dell’Amministratore delegato di Anas, ruolo di massimo vertice tecnico dell’Azienda. L’ingegner Mele negli ultimi tre anni ha acquisito una grande esperienza maturata nella gestione del progetto del ponte sullo Stretto di Messina.

Il nuovo incarico coincide proprio con l’avvio nei prossimi giorni dell’istruttoria presso il CIPESS, con la quale si aprirà una nuova fase per lo sviluppo del progetto.

La precisazione della società

Il nuovo incarico in Anas è stato deciso e condiviso da tempo e la Stretto di Messina ha già acquisito le risorse tecniche necessarie per la realizzazione del ponte che ha recentemente ottenuto il parere favorevole da parte dell’Art e del CSLLP.

Il Ponte e le sue infrastrutture

Appena un anno fa WeBuild aveva presentato i numeri del Ponte che sarà, nei documenti della società, il cuore di un ampio sistema infrastrutturale integrato: oltre 40 km di nuove strade e ferrovie, tre stazioni ferroviarie sotterranee, una decina di viadotti e numerose gallerie, un centro direzionale all’avanguardia. Queste opere complementari avranno un impatto trasformativo sulla mobilità di territori che beneficeranno di imponenti investimenti infrastrutturali. Il Ponte si unirà alla direttrice ferroviaria Palermo-Catania-Messina in Sicilia e alla futura linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria sul versante calabrese.