Palermo per due giorni diventa un luogo aperto alla partecipazione democratica. Il prossimo 23 novembre dalle 10.30 alle 17.30 e il 24 novembre dalle 10.30 alle 13.30 alle Terrazze del Sole si terrà l’iniziativa promossa da PopDem (Popolo democratico) che punta a creare un fronte unitario progressista, ambientalista e femminista.

Un ponte tra Partito Democratico e società civile

Un modo per raccogliere la sfida lanciata dalla Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein per la costruzione di un ponte tra le energie interne al Partito Democratico e chi, dall’esterno, vuole ritrovare un luogo di appartenenza comune. L’obiettivo è quello di costruire partecipazione politica, oltre ogni logica di schieramento e di pura autoconservazione politica.

Aprirsi alle realtà della città

“La sfida che lanciamo è entusiasmante: uscire fuori dalle stanze del partito per aprirci alle tante realtà che animano la vita politica della città di Palermo e della nostra terra. Un campo aperto dove poter costruire buone prassi a partire da esperienze importanti nel campo dell’associazionismo, dei sindacati, delle professioni. Immergerci nella realtà, tracciare un nuovo percorso che possa aiutarci a renderci riconoscibili nei luoghi di lotta e di impegno”. Queste le parole di Mari Albanese, componente dell’Assemblea Nazionale del PD.

I temi cruciali al centro del dibattito

Non solo partito, dunque, ma società civile e associazioni a confronto su alcuni temi cruciali per il nostro Paese. Sei le questioni da cui partire che saranno al centro di tavoli tematici: sanità, lavoro, scuola, diritti, politica industriale e antimafia sociale.

Un metodo di lavoro partecipato e inclusivo

Aggiunge Vincenzo Fasone (segretario di circolo e firmatario del manifesto PopDem): “Desideriamo proporre un metodo di lavoro partecipato e inclusivo capace di valorizzare il contributo di ognunə. Desideriamo contribuire alla creazione di una comunità aperta in grado di leggere i bisogni odierni e proporre adeguate soluzioni. Desideriamo attivare la partecipazione popolare attraverso la piena condivisione delle scelte nel più ampio dibattito plurale. Servono metodi e paradigmi nuovi”.

Presenti esponenti nazionali del PD

Saranno presenti il Vicepresidente del gruppo PD al Senato Antonio Nicita, la Deputata PD Giovanna Iacono, oltre ai componenti della Segreteria nazionale del Partito Democratico On. Peppe Provenzano (Responsabile esteri PD, già Ministro per il Sud e la Coesione territoriale), On. Marco Furfaro e Sen. Antonio Misiani.