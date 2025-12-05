Oltre un milione di euro di evasione è stata scoperta dai finanzieri del reparto operativo aeronavale di Palermo nel corso dei controlli ai porti e delle darsene del capoluogo siciliano concessionari delle aree demaniali nella gestione dell’autorità di sistema portuale.

Dei 30 enti commerciali e non, che forniscono l’ormeggio a 1.500 imbarcazioni nel solo centro città, circa la metà sono risultati non in regola con il versamento dell’imposta municipale unica (Imu).

Grazie ai controlli incrociati sono stati emessi avvisi di accertamento per un totale di 700 mila euro. Sono state individuate oltre 265 unità navali adibite all’attività di locazione, riconducibili a 78 società diverse, tutte senza la polizza assicurativa obbligatoria per coprire gli infortuni ed i danni subiti dal conducente del mezzo locato, anche quando il sinistro è da questi causato. Una pratica scorretta per la quale sono state elevate, alle rispettive società sanzioni per circa 40 mila euro.

Le ispezioni delle fiamme gialle hanno accertato l’uso del bene demaniale dato in concessione, per finalità non attinenti o totalmente differenti allo scopo sottraendolo alla libera fruibilità. Solo a Palermo sono stati trovati 80 usi difformi, tutti di attività commerciali per il noleggio e l’affitto di unità da diporto che hanno beneficiato di posti barca all’interno dei pontili che, invece, dovevano asservire esclusivamente altri scopi: cantieristica navale, attività delle associazioni sportive e dilettantistiche o ludico ricreative. I titolari sono stati sanzionati per 250 mila euro.