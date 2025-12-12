A Porticello, nel Comune di Santa Flavia, si è svolta una complessa esercitazione antincendio coordinata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Porticello, svoltasi nell’ambito delle attività di addestramento annuali per il 2025.

Verificata la prontezza operativa

L’esercitazione ha coinvolto un ampio schieramento di forze e mezzi, sia terrestri che marittimi. Hanno preso parte all’attività tutte le articolazioni della Guardia Costiera di Porticello, la Stazione dei Carabinieri di Santa Flavia, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo, la Croce Rossa di Palermo, la Polizia Locale del Comune di Santa Flavia e le Protezioni Civili di Altavilla Milicia e del Comune di Santa Flavia. L’obiettivo primario dell’evento era testare la prontezza operativa delle risorse umane e strumentali disponibili e, in particolare, la capacità di coordinamento dell’intera macchina dei soccorsi in uno scenario critico.

Simulato incendio su un veicolo e soccorso di un ferito

Lo scenario addestrativo ha ipotizzato un principio d’incendio sviluppatosi su un veicolo in sosta nella parte centrale del Molo di Sopraflutto. La simulazione ha previsto la creazione di più zone contigue utili per le operazioni di contenimento dell’incendio, l’installazione di strutture di supporto e l’agevolazione delle manovre dei mezzi. È stata inoltre simulata la presenza di un ferito: il personale della Guardia Costiera è intervenuto prontamente per il primo soccorso, affidando poi l’infortunato alle cure mediche dei sanitari della Croce Rossa.

Esito positivo e sistemi di allertamento efficienti

L’esercitazione si è conclusa con esito pienamente positivo, permettendo di verificare l’efficacia d’azione dei mezzi di soccorso, la tempestività d’intervento, la piena reattività del sistema di allertamento e l’efficienza dei sistemi di comunicazione in dotazione alle forze dispiegate. Questo ha confermato l’alto livello complessivo di preparazione e la capacità di coordinamento inter-ente del personale impiegato. A conclusione delle operazioni, il Comandante del Porto di Porticello si è complimentato con tutti i partecipanti, sottolineando l’importanza cruciale di tali azioni per la salvaguardia della vita umana e la tutela dell’ambiente marino.